Сериал «СашаТаня» поймали на нарушении закона: во всем виновата реклама

«СашаТаня» - автономное продолжение сериала «Универ» - уже попал в номинации «Самый продолжительный спин-офф сериала в России». Фото: kino-teatr.ru

Кажется, что этот проект не закончится никогда. До Книги рекордов Гиннесса еще далеко, но в Книгу рекордов России «СашаТаня» — автономное продолжение сериала «Универ», который тоже был возрожден и перезагружен, — уже попал в номинации «Самый продолжительный спин-офф сериала в России» с результатом 10 лет и 5 дней эфира.

В начале текущего в эфир вышел юбилейный, десятый сезон семейной ленты, главным актерам которой (Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова) уже давно за 40. И во время одной из серий произошло то, что обычно ругает телезритель — беспредельное количество рекламы. На это обратила внимание Федеральная антимонопольная служба России.

Фото: кадр из сериала

В результате проверки было выявлено, что в мае текущего года во время показа проекта реклама вышла в нарушение закона. Речь шла о ролике, посвященному детскому питанию, который хитро разместили в нижней части экрана — так, что накладывался прямо на кадры сериала. А это запрещено. По закону допустимый порог «наезда» рекламы составляет 7% от общей площади экрана, а внутри «СашиТани» эти пропорции были нарушены.

Фото: кадр из сериала

В итоге антимонопольное ведомство признало действия ТНТ несоответствующими закону о рекламе. Компании прислали предписание — исправить нарушения. Одновременно с этим ФАС намерена рассмотреть вопрос о привлечении нарушителя к административной ответственности — по Кодексу об административных правонарушениях. Ведь за подобное нарушение предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ. Для граждан штраф составляет от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб., для должностных лиц, включая индивидуальных предпринимателей, — от 4 тыс. до 20 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. руб.