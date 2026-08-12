«Неустрашимый» в профилактических целях немного пострелял в нейтральных водах из своего 100-миллиметрового орудия. Всего лишь в 40 милях от берега Великобритании. Фото: ИТАР-ТАСС/ Игорь Зарембо

На днях британская газета The Telegraph опубликовала материал под паническим заголовком «Лондон находится под прицелом русских кораблей». Чем же вызван этот страх?

«У Британии недостаточно военных кораблей, - сокрушается автор плаксивого текста, - и они уступают по оснащению российским судам. А учитывая темпы модернизации королевского флота, скоро российских военных кораблей в Ла-Манше будет больше, чем британских....

Они, русские, взяли за правило постоянно держать свой военный корабль на дежурстве у наших южных и восточных берегов. Фрегат «Неустрашимый» - нынешний сторожевой корабль Москвы в проливе Ла-Манш. Он сменил «Адмирала Григоровича» в середине июля. Слоняется без дела и ждет очередной танкер теневого флота, который будет сопровождать идущие мимо нас суда с русской нефтью… А большинство таких фрегатов могут нести эффективные крылатые ракеты вроде «Калибра», которые могут поразить любую точку Великобритании. А у Лондона нет противовоздушной обороны»…

Правда тут в том, что королевский флот, действительно, в убогом состоянии. А оставшиеся на плаву посудины на самом деле слабо вооружены. Про примитивное состояние ПВО - тоже правда.

Британский корабль наблюдает за российским фрегатом "Неустрашимый" в нейтральных водах. Фото: REUTERS.

Правда и про мощное вооружение наших кораблей. Их дальнобойные ракеты действительно способны «простреливать насквозь» всю территорию Великобритании и достают не только до Лондона (из нейтральных вод Ла-Маша до него чуть больше 340 миль).

А вот неправда — в том, что российские корабли дежурят у британских «южных и восточных берегов».

Они уже несколько лет несут патрульную службу строго в международных нейтральных водах, подлодки Ла-Манш проходят строго в надводном положении, заблаговременно оповещая Лондон.

И про «слоняются без дела» - тоже неправда. Наши корабли охраняют наши же танкеры от пиратских британских и не только выходок.

Только вот автор материала в The Telegraph недоговаривает (специально, конечно же), что британский эсминец «Дефендер» нагло зашел в территориальные воды России в Черном море, а выгонять его оттуда пришлось пулеметной пальбой с нашего корабля.

Молчит и про британский морской спецназ, который не раз в том же Ла-Манше устраивал охоту за танкерами, перевозившими нефть и сжиженный природный газ (СПГ). Одно из таких судов (Smurtos), задержанное в нейтральных водах, британский спецназ отконвоировал в один из своих портов. Никакие протесты наших дипломатов Лондон не облагоразумили. Но их пиратский пыл сильно остудили крупнокалиберные пулеметы на борту наших кораблей и предупредительные пушечные залпы с фрегатов.

"Неустрашимый" охраняется российские нефтяные танкеры в Ла Манше от пиратских набегов. Фото: REUTERS.

Так «Неустрашимый» в профилактических целях немного пострелял в нейтральных водах из своего 100-миллиметрового орудия. Всего лишь в 40 милях от берега Великобритании. А в другой раз он таким же «профилактическим» образом отогнал британскую яхту, пытавшуюся высадить десант на наш танкер. Таким же предупредительным образом постращал британцев и российский фрегат «Адмирал Григорович».

И вот удивление, попыток британцев совать нос на наши суда стало меньше. Но лицемерный вой Лондона продолжается. Зато задержками российских танкеров грозят нам некоторые прибалтийские и другие страны НАТО.

Верховный главнокомандующий прибыл на флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг» Фото: REUTERS.

«Россия будет зеркально отвечать на любые попытки захвата своих торговых судов и станет делать это в любых акваториях мирового океана», - заявил Владимир Путин в ходе завершающей стадии масштабных учений Тихоокеанского флота. Он прекрасно знает о том, что творят в море флоты западных стран и заверил, что Москва отчетливо видит попытки властей некоторых западных стран ограничить движение российских экономоператоров в прямое нарушение Международного морского права.

И тут же поручил Министерству обороны РФ оперативно доложить о соответствующих предложениях. Задержки не будет…