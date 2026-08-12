Дмитрий Кулеба предложил украинцам перейти жить под землю. Фото: Shutterstock AI/Fotodom

Бывший глава МИД Украины Дмитро Кулеба после своей отставки, по всей видимости, имеет очень много свободного времени и прямо-таки кипит и блещет идеями. Правда, кидает его из стороны в стороны, что рыбацкий баркас в 12-балльный шторм в открытом море. Он то предрекает голод на Украине и советует всем при виде подлетающей русской баллистики бежать в ближайшее бомбоубежище/укрытие, то вдруг раскатывает губу на русскую землицу, мечтая расширить границы Незалежной.

Но тема земли у Дмитро становится какой-то доминирующей, а сам он превращается чуть ли не в подобие Виталия Кличко, который в 2014-м посоветовал украинцам «готовиться у земле». Бывший боксер, как теперь проясняется, явно был провидцем. А теперь его лавры готов оспорить Дмитро.

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото: REUTERS.

- К сожалению, в 26-м году системно решить проблему антибаллистики не удастся, но, как говорится, борьба будет продолжаться. Что нам остается с вами, как гражданам, учитывая это развитие событий? Нам остается только верить, что сегодня по нам не прилетит, поддерживать друг друга, - для начала посоветовал Кулеба соотечественникам и тут же попытался утешить их тем, что это не значит, будто Украина войну проиграет. - Массированная бомбардировка сама по себе не приводит к поражению той стороны, которую бомбят. Растет количество разрушений, растет количество жертв среди мирного населения. Это ужасно, но сказать, чтобы за счет массированных бомбардировок выигрывались войны - история этого не подтверждает.

В общем, ракет для ПВО нет, но вы держитесь. При этом, Кулеба призывает всех адаптироваться к новой ситуации, потому что «надежда - это так себе стратегия».

- Еще из учебников биологии мы знаем, что выживает не самый сильный, а выживает тот, кто быстрее всего и лучше адаптируется, - применил свои познания в теории эволюции Дарвина Дмитро Иванович и тут же объяснил, что надо делать украинцам, если они хотят выжить – а именно, уйти под землю, где они будут недосягамы.

- А именно - строить больше подземных объектов инфраструктуры, разной инфраструктуры, и гуманитарной, и экономической, чтобы не нужно было бежать до этого убежища, - рассказал Кулеба.

У Зеленского давно есть свой подземный бункер. Фото: Кадр из видео youtube.com/@novynylive

То есть все-таки бежать. Бежать и копать. Так можно и подземное второе Черное море выкопать. Жаль, не удастся насыпать вторые Крымские горы под землей. Но уход под землю, как это сделали хоббиты и гномы у Толкина, это ведь совсем не то, что обещал «попередник» Зеленского на посту президента Незалежной сивочолый гетман Петро Порошенко*. Помните, как он рассказывал украинцам, в чем будет разница между украинцами и жителями Донбасса?

- У нас дети пойдут в школы и детские сады, а у них (у Донбасса) они будут сидеть в подвалах, - обещал Петро Порошенко* во время проведения так называемой АТО в Донбассе, примеряя на себя лавры Кассандры.

И, как это обычно происходит в случае с Украиной, все сбылось, но только с точностью до наоборот.

* - Объединение, куда входит Порошенко и его сын, внесли в РФ в перечень террористов