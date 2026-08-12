Олег Газманов продемонстрировал прекрасную форму Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Народный артист России Олег Газманов запустил новый спортивный челлендж, приуроченный к своему 75-летию. Секрет бодрости и отличной физической формы певца прост: каждое утро он отжимается столько раз, сколько ему исполнилось лет.

«У меня есть такой принцип: за один подход я отжимаюсь столько раз, сколько мне лет. Поэтому приходится каждый год один раз прибавлять. Вот сейчас мне 75 лет, я с утра отжался 75 раз», — рассказал артист. Именинник предложил поклонникам и коллегам присоединиться, сняв на видео свои «возрастные» отжимания.

И вот наконец, спустя почти месяц после объявления этого марафона (свой юбилей Газманов отметил 22 июля), к нему присоединился первый звездный коллега Олега Михайловича - Сергей Лазарев. Он без труда выполнил упражнение на камеру 43 раза, ровно по числу своих лет, и опубликовал ролик с подписью: «Челлендж от Олега Газманова – отожмись столько раз, сколько тебе лет! Поддерживаю. 43! Считаем вместе».

Сергей Лазарев: "Вызов принят!" Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Вслед за Лазаревым подключилась и его давняя подруга, телеведущая Лера Кудрявцева. 55-летняя звезда экрана, отдыхающая за границей, тоже решила поддержать акцию, но с юмором переосмыслила ее условия. Вместо спортивных упражнений она предложила собственную версию испытания.

«Я подхватываю челлендж от Олега Газманова и Сергея Лазарева. Съешь столько картошки, сколько тебе лет. А потом полежи столько же минут», — пошутила Кудрявцева на видео, с удовольствием уплетая картошку фри. Публика идею оценила, а сам Газманов отреагировал на видео смеющимся смайликом и теплыми словами: «Эх… Лера, Лерочка!» .

Лера Кудрявцева решила поддержать начинание. Но по-своему! Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Полезные челленджи проводили и другие. Например, исполнительница хита Sigma Boy, 13-летняя Мария Янковская вместе с главой «Росмолодежи» запустила спортивный флешмоб в рамках кампании «Глаза боятся — руки делают» от Минспорта. Для участия нужно записать видео своей тренировки и выложить его с соответствующим хештегом.

А жена Павла Прилучного, актриса Зепюр Брутян, любит ходить в спортзал вместе с мужем и записывать оттуда видео для соцсетей. Она тоже объявляла челлендж — каждый день в течение трех месяцев стоять в планке по минуте и делать 50 приседаний. В марафоне принял участие и супруг звезды.