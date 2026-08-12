«Трудности не пугают»: как «Умиление» помогает детям найти семью

В эфире программы «Доброволец. Новые горизонты» на радио «Комсомольская правда» ведущая Наталья Макарова представила гостью, чья история сама по себе стала примером большой перемены. Анна Веселова, руководитель проектов АНО «Социальный центр «Умиление»» в Санкт-Петербурге, когда-то почти десять лет работала в налоговой инспекции. Сегодня ее жизнь связана с приемными семьями, детьми-сиротами, школой приемных родителей и волонтерством.

От налоговой инспекции — к помощи детям

По образованию Анна экономист. Почти десять лет она работала в налоговой инспекции, проверяла декларации и отчеты. Но однажды поняла, что такая жизнь больше не приносит удовлетворения.

«Я искала ошибки в декларациях и отчетах, но однажды поняла, что самая большая ошибка – это в моей жизни. Я настолько стала нечувствительной, потеряла смысл жизни, что стало казаться, что она проходит бесцельно», — вспоминает Анна.

Руководитель проектов АНО «Социальный центр «Умиление» Анна Веселова

Она чувствовала, что теряет смысл и становится менее чувствительной к происходящему вокруг. Переломным моментом стало объявление благотворительного фонда «Детская миссия», которое Анна увидела в храме. Фонду требовались волонтеры, в том числе люди с автомобилями.

Анна откликнулась. Вскоре вместе с другими добровольцами она начала ездить по детским домам Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Волонтеры общались с детьми, проводили мастер-классы, устраивали чаепития и духовные беседы.

Постепенно число волонтеров и проектов росло, а вместе с ним увеличивалась потребность в финансировании. Анна стала заниматься грантами и заявками. Уже около десяти лет она руководит проектами центра, а первая победа в конкурсе Фонда президентских грантов состоялась восемь лет назад.

С этого момента грантовая работа стала одним из инструментов развития организации.

Почему «Умиление» делает ставку на приемные семьи

История самого центра началась с личного примера его руководителя — отца Феодосия. Вместе с матушкой Надеждой он решил принимать в семью детей-сирот с инвалидностью.

Однажды в детском доме он увидел маленькую девочку с серьезными нарушениями зрения. По словам Анны, сотрудники учреждения не рассчитывали, что ее кто-то возьмет в семью.

Девочку приняли. Поначалу она была агрессивной, постоянно дралась и кусалась. Но постепенно, окруженная заботой, вниманием и любовью, она изменилась.

Сегодня это взрослая девушка, которая занимается иконописью, помогает в храме своему приемному отцу и продолжает развиваться.

Для Анны эта история — один из самых сильных примеров того, что может сделать семья.

В поселке Вырица Ленинградской области появился Центр приемных детей «Умиление». Сейчас там живут около 47 детей с инвалидностью и ОВЗ в 15 приемных семьях.

Название организации связано с иконой Божией Матери «Умиление» и одноименным храмом, настоятелем которого является отец Феодосий.

Школа, где рассказывают не только о счастливом финале

Постепенно в центре поняли: мало помочь детям попасть в семьи. Нужно готовить и самих взрослых к этой ответственности.

Семь лет назад здесь открыли школу приемных родителей. Она стала первой православной школой такого профиля в Санкт-Петербурге и второй в России. При этом обучение доступно людям любых конфессий.

Особенность программы — в том, что будущим родителям рассказывают не только о радости появления ребенка в семье, но и о реальных трудностях.

Большинство преподавателей сами являются приемными родителями и могут делиться личным опытом.

За время работы школы обучение прошли более 350 человек. Около 70 детей-сирот в результате оказались в приемных семьях.

При этом приемным родителем становится далеко не каждый выпускник. По словам Анны, примерно один человек из пяти принимает такое решение.

И это не считается неудачей.

Напротив, одна из главных задач школы — помочь человеку честно ответить себе на вопрос: действительно ли он готов стать приемным родителем.

Поддержка продолжается и после появления ребенка

На этом работа центра не заканчивается. В «Умилении» создан клуб приемных семей, который объединяет уже состоявшихся приемных родителей, кандидатов и специалистов.

Встречи проходят один-два раза в месяц. Отдельно организуется работа с детьми младшего школьного возраста и подростками, проводятся занятия для взрослых.

Так формируется поддерживающее сообщество, в котором приемные родители могут не оставаться один на один с возникающими сложностями.

Пандемия дала этому направлению еще один импульс. Когда очные занятия пришлось перевести в онлайн, центр начал обучать кандидатов из других регионов.

Сегодня школа проводит по две-три онлайн-группы в год. К проекту подключились специалисты органов опеки и социальные службы. В общем сообществе центра уже около 200 человек.

Помощь семьям из Донбасса

Одним из самых важных для команды проектов стал «Выходные от войны».

Специалисты «Умиления» начали помогать приемным семьям из Донецка и Шахтерска. С семьями проводят психологические консультации, передают адресную гуманитарную помощь, поддерживают связь со специалистами органов опеки.

Несколько раз в год в регион отправляются машины с гуманитарными грузами.

Но команда решила пойти дальше. Уже четвертый год подряд приемные семьи с детьми приезжают из Донецка и Шахтерска в Санкт-Петербург.

За одну поездку в город приезжает около 25 человек. Для них организуют насыщенную программу: экскурсии, посещение исторических и культурных мест, прогулки, катание на лошадях и корабликах, поездки в Петергоф, а также психологические группы.

Для многих это возможность хотя бы на несколько дней оказаться в спокойной обстановке.

Название проекта появилось не случайно. Участники рассказывали, что в Петербурге наконец могут спать в тишине и не ждать опасности.

По словам Анны, эти поездки меняют не только самих гостей, но и тех, кто их встречает.

От одного человека к целому сообществу

Анна говорит, что работа в «Умилении» изменила и ее саму.

Если раньше ей казалось, что она потеряла чувствительность, то теперь она воспринимает жизнь совершенно иначе. Особенно сильное впечатление производит общение с детьми, которых она знает годами.

Иногда достаточно простого сообщения: «Тетя Аня, мы о вас молимся», — чтобы понять, ради чего продолжается эта работа.

Постепенно к деятельности подключились и друзья Анны: кто-то помогает ресурсами, кто-то становится волонтером, кто-то участвует в мероприятиях.

Получается эффект камня, брошенного в воду: одно действие вызывает новые круги помощи.

Что сейчас особенно нужно «Умилению»

Сегодня центру особенно нужны волонтеры. Особенно летом, когда детям требуется дополнительное внимание, а приемным родителям тоже необходимо время для отдыха.

«Умиление» готово принимать воспитателей, преподавателей, тренеров и просто неравнодушных людей, которые могут провести мастер-класс, позаниматься с детьми или помочь в центре.

Есть и более крупная потребность — транспорт.

Центр находится в Вырице, примерно в 60 километрах от Санкт-Петербурга. При этом детям необходимо регулярно ездить в город на медицинские процедуры и учебу. Для некоторых из них специализированная школа находится именно в Петербурге.

Поэтому организации очень нужен микроавтобус или минивэн для перевозки детей.

А тем, кто задумывается о приемном родительстве, Анна предлагает начать с обучения.

Не обязательно сразу принимать окончательное решение. Можно сначала прийти в школу приемных родителей, получить знания, познакомиться с реальными историями и понять, действительно ли это твой путь.

Потому что любовь, уверена Анна, — это ресурс, который не уменьшается, когда им делятся, а только приумножается.

СПРАВКА

Автономная некоммерческая организация «Социальный центр «Умиление»» работает в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и помогает детям-сиротам, в том числе детям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, обрести приемные семьи.

Одно из ключевых направлений центра — подготовка кандидатов в приемные родители и последующее сопровождение семей. При организации действует школа приемных родителей, обучение в которой проходят как жители Санкт-Петербурга, так и кандидаты и специалисты из других регионов.

Центр также развивает клуб приемных семей, проводит психологические и образовательные мероприятия, оказывает поддержку семьям и реализует проекты помощи приемным семьям из регионов.

Среди проектов организации — «Выходные от войны», в рамках которого приемные семьи из Донецка и Шахтерска получают психологическую и гуманитарную поддержку, а также приезжают в Санкт-Петербург на программу отдыха и восстановления.

Центр развивается при поддержке партнеров, волонтеров и грантовых программ. В течение последних восьми лет проекты организации получали поддержку Фонда президентских грантов.

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