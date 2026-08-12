Никита Кологривый станет волком, а Лиза Арзамасова - мамой: чем удивит сказка про «Трёх поросят»

Фото: kino-teatr.ru

Кажется, что уже нет конца и края своду детских сказок, за которые бы еще не взялись кинематографисты. И каждый раз, когда так кажется, — появляются все более свежие и свежие примеры.

Не успел отгреметь скандал, связанный с противостоянием «Колобка» и «Человека-паука». Не успел Никита Кологривый досняться в исторической драме «Молодинская битва», где вспыхнули декорации, а еще в сказке «Царевна-лягушка 3», а еще в сказке «Жил-был пес», а еще в сказке «Незнайка», а еще в сказке «Садко», как стало известно, что артист занят еще в одном киносказочном проекте.

Речь идет про фильм, снятый по мотивам популярнейшего произведения английского фольклора, — «Три поросенка». Известный каждому ребенку с детства сюжет на большие экраны переносят Александр Бабаев и Василий Ровенский. Фильм создают в жанре семейной комедии — самом популярном и прибыльном в современной России.

— Нам хотелось сохранить дух классической сказки и наполнить кино яркими эмоциями, неожиданными поворотами и героями, которым хочется сопереживать, — подчеркнул Бабаев.

Фото: kino-teatr.ru

Согласно адаптированному сюжету, трое братьев (в исполнении юных звезд Мирона Проворова, Романа Панкова и Ильи Кондратенко) отправляются на деревню к дедушке. Там ребята начинают искать магический цветок — волшебный папоротник — и случайным образом тревожат и пробуждают ото сна древнего колдуна Волколака, после чего... превращаются в поросят (которыми их за неопрятность и так называли родители).

Фото: kino-teatr.ru

Вместе с пробуждением нерадивые дети, что не слушались маму и папу, активируют злодейский режим внутри Волколака (Кологривый) — и он начинает магический обряд, наделяющий его всемогуществом. На то, чтобы остановить нехорошего человека, у поросят есть только ночь. Если не получится — и мир будет уничтожен, и пятачки с хвостами носить им до конца бесславных дней. Как можно победить Волколака? Конечно, только через единение и действия сообща. Словом, все по заветам Доминика Торетто (и заезженной притчи про веник): главное — это семья!

Кстати, маму трех главных героев сыграет Елизавета Арзамасова, а одного из добрых персонажей — регбист Василий Артемьев, ставший теперь ведущим «Матч ТВ» и СТС.

Дата премьеры семейной комедии «Три поросенка» пока не раскрывается.