Экономика России выросла на 1,3%: за счет чего произошел подъем

Рост ВВП России во II квартале 2026 года составил +1,3% Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

А у нас для вас хорошие новости. Рост ВВП во II квартале 2026 года составил +1,3% (по сравнению с этим же периодом 2025 года) после снижения на –0,2% в I квартале. Такие данные содержатся в предварительной оценке Росстата. В целом, по оценке Минэкономразвития России, за первое полугодие 2026 года экономика страны выросла на +0,6%.

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ Высшей школы экономики Георгий Остапкович аккуратно предостерегает. По его словам, было бы преждевременно характеризовать данный прирост как убедительный или показывающий устойчивую тенденцию. Однако, если рассматривать его на фоне спада, зафиксированного в первом квартале, нельзя не признать: налицо определенная позитивная динамика, и этот факт заслуживает внимания.

- Если же обратиться к отраслевой структуре, то становится очевидным, что основной вклад в достигнутый результат внесла промышленность, - комментирует эксперт. - В частности, обрабатывающие производства продемонстрировали пусть и скромный, но все же рост. Свою лепту добавил и финансовый сектор: его показатели оказались положительными. Кроме того, не стоит забывать о таком компоненте ВВП, как чистый экспорт, представляющий собой разницу между вывозом и ввозом товаров. Во втором квартале было зафиксировано положительное сальдо. Отдельно следует выделить торговлю: именно эта отрасль показала наиболее высокую динамику, достигнув прироста порядка 4%. Совокупное влияние всех перечисленных факторов и предопределило итоговый рост в 1,5%.

Основной вклад в достигнутый рост ВВП внесла промышленность. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Что касается отстающих отраслей, то, по мнению Георгия Остапковича, оказалось в провале строительство, а сельское хозяйство пребывает в состоянии стагнации. Впрочем, для аграрного сектора остается надежда на выход из этой ситуации: по завершении страды, то есть уборочной кампании, он вполне способен не только выровнять положение, но и выйти в плюс.

- И все же трехмесячный период - слишком короткий горизонт, чтобы на его основе делать глобальные выводы относительно темпов роста, - говорит эксперт. – Более ясную картину дают полугодовые и годовые показатели.

- Статистика за полугодие подтвердила, что экономика преодолевает динамику начала года. Восстановление темпов роста, которое зафиксировано ещё в марте, продолжается, несмотря на сохраняющееся внешнее давление и ограничения в отдельных секторах. Это во многом результат системной работы Правительства и Центрального Банка по поддержке структурных изменений и повышению устойчивости экономики, - отметил министр экономического развития Максим Решетников.