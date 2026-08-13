Мнительность – спутник одиночества: японское исследование вызвало острую дискуссию

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По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый шестой житель Земли одинок. Но что это значит – быть одиноким? Ученые из университета Хиросимы посадили молодых людей, одиноких и не очень, в тихой комнате и попросили их прислушаться к биению собственного сердца. Зачем? Ответ вас удивит. Статья опубликована в журнале Biological Psychology.

Какую картинку рисует ваше воображение при словах «одинокий человек»? Брутальный мужчина в хижине в горах, медведя взглядом укрощает, с птицами разговаривает (а с кем еще). А может – горожанина, юношу или девушку. И вокруг них так много людей. На улице, на работе. Но вечером они возвращаются в съемную квартиру, и остаются совершенно одни.

Наука долгое время трактовала одиночество как «недостаток социальных связей» и как «стремление их установить». Считалось, что состояние одиночества – дело временное.

Но не все так просто, и наука накапливает все больше фактов о том, что никакая это не «дурь», а проблема, и организм одиноких людей работает как-то иначе. Так, установлено, что хронически одинокие люди страдают от постоянного стресса и легко становятся жертвой депрессий и иммунных сбоев.

Новое японское исследование (а ведь в Японии проблема стоит едва ли не острее, чем где-либо в мире) призвано ответить на давно поставленный вопрос: почему люди, живущие одни, часто чувствуют себя хуже, хотя формально, если сдать анализы, так вроде ничего и не болит.

ЧУВСТВУЕШЬ, КАК БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ

Для исследования отобрали 39 молодых добровольцев. Сначала они прошли глубокое анкетирование: так ученые узнали, кто из них считает себя одиноким, и почему, страдают ли депрессией и как вообще оценивают состояние своего организма.

Затем их посадили в тихую комнату, и сначала попросили прислушаться к биению своего сердца, затем проиграли некий усредненный сердечный ритм, и предложили оценить, совпадают ли их сердечные удары с тем, что звучит в динамиках. Все это время к их головам были присоединены датчики, фиксирующие активность мозга.

Изначальная гипотеза состояла в том, что одинокие, поскольку живут одни, более чутко прислушиваются к движениям внутри собственного организма. Мол, вообразите многодетную мать. Один упал и кричит, другой чего-то хочет, третий просто сел за стол и ложкой по скатерти возит. До себя ли, любимой. А одинокий только и занят самокопанием.

МНИТЕЛЬНОСТЬ ИЛИ…?

Все оказалось немного не так. Выяснилось, что и одинокие, и «социально загруженные» люди одинаково чутко воспринимают сигналы своего организма (в нашем случае – биение сердца). Условная «многодетная мать» не оглохла от постоянного шума и забот, и, обратное верно, одинокая девушка не развила в себе некие сверхспособности слушать себя.

Однако, и вот это важно: одинокие люди совершенно иначе интерпретируют те сигналы, которые они получают (через мозг) от собственного тела. Они склонны рассматривать их в тревожном ключе. Кажется, что-то не так. Не так колотится сердце. Что-то колет в боку. Воображение услужливо рисует страшные болезни и чудовищные последствия.

На бытовом языке это, наверное, называется мнительность (и это очень неточно и отдает наклеиванием ярлыков; мнительный – сам виноват), на научном - интероцептивной оценкой (то, как мозг интерпретирует объективные данные, поставляемые ему органами чувств).

Одинокие люди совершенно иначе интерпретируют те сигналы, которые они получают (через мозг) от собственного тела. Фото: Gladskikh Tatiana/Shutterstock/Fotodom

ЧЕТЫРЕ ФАКТОРА

Вот что четко выделяет одиноких людей:

- они меньше склонны доверять своему телу («что-то закололо в боку, ничего, пройдет»);

- они хуже «берут себя в руки» (саморегуляция);

- у них беда с эмоциональной осознанностью (это когда грустно, и ты понимаешь, почему, а не просто сидишь, голову свесил);

- они более тревожны и беспокойны.

Все это, увы, работает на очень глубоких уровнях (так что точно не «придурь»). Так, обнаружено, что уровень мозговых волн, которые выдает левая дорсолатеральная префронтальная кора, снижен. Эта кора отвечает за самоконтроль (то, что мы называем «возьми себя в руки»). Им сложнее «взять себя в руки», потому что так работает мозг.

ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ

Отсюда читатель может заключить, что люди, склонные к одиночеству, физиологически предрасположены к нему. Ну слабые у них мозговые волны из дорсолатеральной коры, что тут поделаешь. Есть высокие, есть полные, а есть одинокие.

Так это или не так? Из исследования вроде бы следует, все эти особенности – реакция организма на одиночество. Мозг знает, что положиться по сути и не на кого. Только на себя. Поэтому надо быть особенно бдительным.

Мозг находится в постоянной готовности: как бы не заболеть. Как бы не пропустить тревожные симптомы на ранней стадии.

И эта «готовность» на бытовом уровне оборачивается тревогой, стрессом, мнительностью и в целом мрачным взглядом на действительность.

И все-таки вопрос, физиология ли формирует одиночество, или одиночество вызывает физиологические изменения, остается открыт.

ПРАВДА ЛИ ВСЕ ЭТО

Вероятно, японские ученые нащупали что-то важное. Так же вероятно, что они ошиблись: в научных пабликах громкую статью уже вовсю критикуют.

Перво-наперво смущает узкая выборка: всего 39 человек, и только студенты. В студенческой среде есть свои «заморочки», и там немудрено встретить этаких «Печориных» или «эфирных девушек» самого трагического пошиба. Как давным-давно установили психологи, сие есть ролевая модель (и модель неглупая) полового поведения: посмотри, какой (какая) я уникальный, добейся-ка меня, если я тебе по зубам.

Далее, критики говорят, что исследователям все-таки стоило дать ответ на самый интригующий вопрос: человек одинок, потому что «так устроен мозг», или мозг дает такую реакцию потому, и только до тех пор, пока человек один. Хотя бы в виде гипотезы.

Наконец, пишут, что эксперимент стоило бы проводить в среде, максимально близкой к реальности, а не в тихой лаборатории (там, если подольше помедитировать, и не такое привидится).

Но в целом японцы молодцы: хоть что-то свежее в этой области за столько лет. И, может, статья позволит одиноким людям по-новому посмотреть на себя и в себе разобраться. А там, глядишь, и грусть-тоска отступит.

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