Моисей и любовник женщины-фараона Хатшепсут - одно и то же лицо: Ученые выдвинули неожиданную гипотезу, объясняющую детали Ветхого завета

Рембрандт, "Моисей, разбивающий скрижали Завета"

Моисей - один из ключевых персонажей Ветхого завета. Именно под его руководством состоялся Исход: Моисей вывел иудейский народ из Египта и 40 лет водил по пустыне, пока не достиг Земли обетованной. Однако ученые до сих не пришли к единому мнению по вопросу - кем был Моисей? Это собирательный образ или реальный исторический персонаж?

Американский журналист и исследователь Скотт Алан Робертс выдвинул неожиданную гипотезу: Моисей и египетский государственный деятель Сененмут, фаворит женщины-фараона Хатшепсут - это одно и то же лицо. Такой вывод Робертс делает на основе совпадения целого ряда данных, свои доводы он изложил в журнале Института библейской археологии Армстронга (Иерусалим). Эти аргументы можно разделить на несколько групп.

1. Хронологические совпадения

Чтобы вычислить даты жизни Моисея, исследователь использует библейскую хронологию - это система летоисчисления, которая основана на временной шкале ключевых событий, указанных в тексте Библии. Например, в Книге Царств упоминается, что с момента Исхода из Египта до начала строительства Храма Соломона прошло 480 лет. А дата строительства храма известна, в исторической науке началом строительных работ принято считать 967 год до н. э.)

- Исходя их этих расчетов Моисей родился в 1526 г. до н. э.

- А бегство Моисея из Египта (он убил жестокого надсмотрщика-египтянина) произошло в 1486 г. до н. э. когда Моисею было 40 лет.

- Последнее упоминание о Сененмуте в исторических документах относится как раз к 1486 г. до н. э. Это тот же самый год, когда Моисей бежал из Египта. Таким образом, время жизни и момент загадочного исчезновения Сененмута идеально совпадают с библейским повествованием.

Художник Лоуренс Альма-Тадема, "Обретение Моисея".

2. Похожие биографические данные

И библейский Моисей и исторический Сененмут - выходцы из низов, которые совершили немыслимую для простолюдина карьеру при дворе фараона.

- Сененмут обязан своим возвышением Хатшепсут - дочери фараона Тутмоса I. Впоследствие она сама стала женщиной-фараоном, некоторые египтологи называют ее “первой великой женщиной в истории”. Сененмут стал при ней вторым человеком в государстве. Он был наставником Нефруры - дочери Хатшепсут. Известна скульптура, где Нефрура сидит на коленях у Сененмута - это демонстрирует поразительную близость вельможи к царской семье. В Древнем Египте человек не царской крови не имел права касаться царственной особы.

- Моисей был подкидышем, его лодку-колыбель принесло течением Нила к дворцу, младенца пожалела дочь фараона и взяла на воспитание. Скотт Робертс считает, что этой дочерью фараона была Хатшепсут. Сохранившиеся надписи утверждают, что она “благоволила чужеземцам”, а ее сердце “было полно любви”, следовательно, она могла ослушаться приказа фараона об уничтожении младенцев-евреев и усыновить подкидыша. Моисей также получил воспитание при дворе, сделал головокружительную карьеру и был своим человеком в семье фараона.

Моисей был известен в Египте не только, как топ-менеджер, но и как военачальник. Античный историк Иосиф Флавий упоминает о военных победах египтян в Эфиопии под руководством Моисея. Это совпадает с данными египетских источников, которые рассказывают об участии Сененмута в удачных военных походах Тутмоса I, отца Хатшепсут.

3. Не оставили ни жены ни детей, память о них старались уничтожить

Сененмут, несмотря на высокое положение при дворе, не был женат и не имел детей. Некоторые историки объясняют это странное обстоятельство тем, что Сененмут был любовником Хатшепсут. Она не любила своего мужа фараона Тутмоса II, он женился на ней против ее воли, чтобы иметь больше прав на престол (он был сыном Тутмоса I от второстепенной жены, а Хатшепсут - единственный ребенок фараона от главной жены). Когда Тутмос II умер, Хатшепсут исполнилось всего 28 лет.

Семейное положение Моисея является зеркальной копией этой ситуации. Он знатный вельможа, но почему-то не обзавелся женой и детьми. Они появились у Моисея только после бегства из Египта в землю мадианитян (полукочевой народ, упоминаемый в Библии и Коране). Там в возрасте 40 с лишним лет он женился на дочери местного священника.

Еще одно совпадение: и Моисей и Сененмут в какой-то момент впали в немилость. После смерти Хатшепсут власть перешла к Аменхотепу II, который старался стереть память о правлении предыдущего фараона. Считалось, что поэтому были разбиты статуи и сооружения, связанные с Сененмутом - фаворитом умершей царицы. Но есть и другое объяснение? Скотт Робертс и другие сторонники библейской хронологии считают, что именно Аменхотеп II является фараоном Исхода. При нем начались гонения на чужестранцев, к которым Хатшепсут относилась толерантно. Уничтожение имени Сененмута обретает новый смысл, если предположить, что он был лидером Исхода подневольного народа. Тем более на момент опалы он был еще жив. Строительство двух его гробниц так и не было завершено, одна гробница была публичной, а вторая - тайная - вырублена под террасами погребального храма Хатшепсут, он хотел и после смерти быть как можно ближе к возлюбленной. Когда одну из запечатанных гробниц вскрыли археологи, в ней находились строительные инструменты и материалы. Место захоронения Сененмута до сих пор не известно. Версия о том, что он куда-то скрылся, кажется правдоподобной.

4. Тайна имени

Тогда если Моисей и Сененмут это одно лицо, почему возникло это разночтение в именах, которое вносит путаницу? Скотт Робертс объясняет просто: Сененмут - это имя, которым вельможа пользовался при дворе египетского фараона. Его можно перевести, как “Брат матери” - Хатшепсут даровала это имя приемному сыну, чтобы повысить его статус. А израильтяне помнили его под именем Моисей, в переводе с библейского иврита это означает “спасенный из воды”. Но в результате игры слов имя Моисей можно прочитать и как “спасающий”. Такая трактовка имени богоизбранному народу наверняка была ближе.

Кстати, практика иметь несколько имен была широко распространена в древности. Например, князь Мстислав Великий (1076 — 1132) был крещен в православной церкви под именем Федор. А за границей его знали не как Мстислава или Федора - он был известен в Западной Европе под именем Гарольд. Так его назвали в честь деда по матери - последнего английского короля Гарольда Годвинсона, который в 1066 году проиграл битву за Англию вождю норманнов Вильгельму Завоевателю. Так что иметь несколько имен для разных случаев в те времена было нормальной практикой для уважающего себя человека.

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