Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Одно из самых необычных солнечных затмений началось 12 августа, и его можно наблюдать со всех концов России. Уже опубликованы первые фотографии редкого зрелища, запечатлённые теми, кому удалось встретить космическое явление в числе первых. Фото солнечного затмения 12 августа 2026 года собрал для вас KP.RU.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Наблюдать солнечное затмение 12 августа можно из многих концов России, но лучше всего его будет видно только на Таймыре. Жителям северного полуострова страны очень повезло, однако не обязательно ехать туда другим россиянам, чтобы посмотреть на необычное зрелище. Например, в Москве затмение продлится всего пять минут (20:04 - 20:09 по МСК 12 августа 2026 года). А в Санкт-Петербурге его будет видно аж час и минуту (19:59 - 21:00 по МСК). А в Мурманске затмение можно будет увидеть полностью, и продлится оно с от 19 часов 44 минуты до 21 часа 28 минут.

Фото: Александр Мелехов/ТАСС

Лучшие фото солнечного затмения 12 августа 2026 года сделаны, конечно же, на Таймыре, где оно раскрылось в полной мере. Однако кадры из Санкт-Петербурга, Мурманска и соседствующих регионов будут ничуть не менее эпичными и захватывающими.

Частное затмение Солнца, вид из Калининградской области. Фото: Александр Мелехов/ТАСС

Уникальность этого затмения заключается в том, что начнётся оно 13 августа 2026 года. А закончится вечером 12 августа. То есть старт в будущем, а финал - в прошлом. Это возможно благодаря тому, что стартует затмение на Таймыре, где будет 13 августа, а затем тень от закрытого Солнца будет двигаться в сторону Европы, и доберётся до Москвы, когда там ещё будет 12 августа.

Жителям Испании повезло - здесь солнечное затмение смотрелось особенно эффектно. Фото: REUTERS.

Солнце "обнимает" Эйфелеву башню в Париже Фото: REUTERS.