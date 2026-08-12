Игорь Николаев увез семью из России: "На одну сбывшуюся мечту стало больше"

Игорь Николаев отправился на отдых с семьей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Игорь Николаев с супругой Юлией Проскуряковой и дочкой Вероникой уехал из России. Семейство отправилось в долгожданный отпуск.

Игорь Николаев, Юлия Проскурякова и дочь артистов Вероника наслаждают отдыхом в Китае. Композитор в блоге опубликовал фотографии из путешествия. На одном из снимков 66-летний певец позирует с третьей женой на Великой Китайской стене.

Композитор увез семью в Китай. Фото: личная страница героя публикации

"Дух захватывает! Что ж, на одну мечту стало меньше, зато на одну сбывшуюся мечту больше!" - поделился впечатлениями Игорь Юрьевич.

Николаев и Проскурякова на Великой Китайской стене. Фото: личная страница героя публикации

После этого композитор сравнил погоду в Китае и на Сахалине, где родился артист. "А климат-то мне знаком. У нас на Сахалине в августе примерно так же влажно, душно, жарко и пасмурно! Хотя, может, сейчас уже все по-другому…" - рассуждает мэтр.

Стоит отметить, что семья отправилась в путешествие по особому случаю. Проскуряковой на днях исполнилось 44 года. Вот почему маэстро решил отметить этот день по-особенному.

"Было непросто, жарко, но оно того стоило. Красота", - поделилась впечатлениями избранница Николаева.

Звездная семья посетила парк развлечений. Фото: личная страница героя публикации

Ранее Юля опубликовала фотографии из Universal Studios Resort в Пекине. Это тематический парк развлечений, который является одним из самых современных развлекательных комплексов в Азии.