Юрий Назаров окружен заботой близких Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юрий Назаров год назад похоронил жену Татьяну Кудрявцеву, страдавшую деменцией. Они прожили в браке почти более 60 лет. Супруги вырастили сына и двух дочерей, дождались внуков и правнуков. Сейчас Юрий Владимирович привыкает жить один.

Дочь забрала все деньги 89-летнего Юрия Назарова. Она ухаживает за звездой фильма "Земля Санникова". В силу почтенного возраста даже самые обычные вещи ему даются с большим трудом.

Наследница взяла на себя не только заботу об отце, но и управление его финансами. Актер полностью ей доверяет.

"Дочь взяла меня под опеку. Помогает и все получает. И приезжает с внучкой, еще и правнучку привозит с собой, а иногда даже и парочку. Никаких претензий", - цитирует Назарова Teleprogramma.org.

Общение с близкими для овдовевшего актера стали отдушиной. "Силенки убывают. Кругом и всюду не успеешь. Здоровье убывает. Когда-то все хорошо было, все было интересно. А теперь…" - вздыхает артист, известный по ролям в фильмах "Маленькая Вера" и "Андрей Рублев".

Стоит отметить, что год назад Назаров получал пенсию в размере 30 тысяч рублей. Еще 40 тысяч ему доплачивали за звание народного артиста. "Я не могу сказать, что до конца доволен, но стараюсь на нее выживать. Похоронил жену, теперь вот один справляюсь. Завтра приедет моя внучка Сашенька, будет суп варить", - делился актер.

За сдавшим после смерти жены актером ухаживает дочь. Фото: личная страница героя публикации

Напомним, Назаров был женат дважды. Впервые он вступил в браке в 1960-м, но через две недели понял, что совершил ошибку. Вскоре артист познакомился с Татьяной Кудрявцевой, работавшей концертмейстером "Ленкома". Она стала его второй супругой.

В этом браке родились трое детей. Единственный сын артиста Владимир получил медицинское образование и стал врачом. Василиса работает искусствоведом. По стопам отца пошла только Татьяна, она снималась с ним в фильме "Вход в лабиринт", а сейчас работает преподавателем в театральном драмкружке.

В 1979 году актер познакомился с художницей "Мосфильма" Татьяной Разумовской. Она родила от него двух внебрачных дочерей. Старшая Варвара живет в Голландии, работает судебным переводчиком. А младшая Марфа - театральный режиссер и актриса.

Кудрявцева знала об изменах мужа, но смогла его простить. "А я ведь его, балбеса такого, после измен из дома выгнала. Потом подружки донесли, что он на Киевском вокзале ночует в зале ожидания на лавочке. Ну мне жалко его стало, разрешила вернуться. И он и вернулся. Да, обещал больше меня не обижать", - откровенно рассказывала Татьяна.