Герой спецоперации «Z» Фархат Мулляминов вынес из-под огня раненых товарищей

Старший лейтенант Антон ГРИЦЕНКО и сержант Фархат МУЛЛЯМИНОВ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне спецоперации. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело. «Предположения и предрассудки все расстраивают», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Собственностью своею во всякое время жертвовать - правило высочайшей службы».

РАЗМИНИРОВАЛ ПЕРЕД БАТАЛЬОНОМ ДОРОГУ

Старший лейтенант Антон ГРИЦЕНКО

Заместитель командира батальона старший лейтенант Антон Гриценко выполнял боевые задачи по инженерной разведке, поиску и обезвреживанию взрывных устройств, в том числе мин-ловушек, а также разминировал населенные пункты на одном из важных тактических направлений.

При передислокации подразделения на новые позиции, передвижение военнослужащих было затруднено из-за сброшенных с гексакоптеров ВСУ взрывных устройств различного типа, которые представляли серьезную угрозу и препятствовали выполнению боевой задачи.

Гриценко принял решение лично обезвредить вражеские боеприпасы. После определения степени опасности взрывных устройств, он выявил демаскирующие признаки, обозначил опасные зоны, после чего обезвредил более десяти мин и взрывных устройств.

Благодаря грамотным и профессиональным действиям старшего лейтенанта Антона Гриценко боевая задача по разминированию была выполнена, движение транспорта восстановлено, что позволило военнослужащим батальона оперативно занять новые позиции.

ВЫНЕС ИЗ-ПОД ОГНЯ РАНЕНЫХ

Сержант Фархат МУЛЛЯМИНОВ

Фельдшер мотострелкового подразделения сержант Фархат Мулляминов в составе группы выполнял боевую задачу по эвакуации раненых военнослужащих.

В ходе боевых действий группа российских штурмовиков подверглась огневому воздействию, и бойцы получили ранения.

Находясь под артиллерийским огнем и наличии в воздушном пространстве fpv-дронов противника, Фархат выдвинулся к раненым российским военнослужащим не способных самостоятельно передвигаться, оказал им первую помощь, после чего вынес их из-под огня противника и организовал эвакуацию в полевой госпиталь.

Благодаря отваге и профессиональным качествам сержанта Фархата Мулляминова были сохранены жизни российских военнослужащих, что позволило минимизировать потери личного состава, а также способствовало выполнению боевых задач подразделения.