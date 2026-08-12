48-летняя Любовь Толкалина снялась топлесс

Любовь Толкалина. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Любовь Толкалина отлично знает, как подогреть интерес поклонников. В соцсетях актриса поделилась новым откровенным кадром. На фото 48-летняя звезда позирует топлесс.

Необычную фотосессию артистка провела на природе. На снимках она, одетая в одну лишь льняную юбку, лежит на сочной зеленой траве. Обнаженную грудь Любовь прикрыла символами эмодзи. Снимки артистка оставила без подписи и отключила комментарии.

Актриса снялась топлесс. Фото: соцсети.

Актриса не раз говорила поклонникам, что для нее важно поддерживать хорошую физическую форму. Она не сидит на каких-либо диетах, но старается не переедать и ест только тогда, когда испытывает чувство голода. Соблюдая эти несложные правила, ей не приходится думать о лишнем весе. Чтобы держать тело в тонусе, Любовь плавает и занимается йогой. Еще она любит бегать и танцевать под любимую музыку. По словам артистки, ей достаточно по 15 минут любой активности в день, чтобы ощущать себя бодрой.

В прошлом у актрисы – годы спортивных тренировок: у нее есть разряд кандидата в мастера спорта по синхронному плаванию. В юности она всерьез подумывала о спортивной карьере, но тяга к кино победила – и в 1999 году Любовь окончила актерский факультет ВГИКа. А в 2001 году Толкалина родила дочь Марию от режиссера Егора Кончаловского, и о спорте пришлось окончательно забыть.

Актриса то и дело подбрасывает подписчикам повод для обсуждения. Она любит загорать обнаженной на нудистских пляжах. В соцсетях Любовь периодически публикует смелые фото и всегда подчеркивает, что женщина имеет право делать это в любом возрасте. Из-за этого артистка не раз сталкивалась с нападками хейтеров и давала им достойный отпор. Публикуя откровенные снимки, Любовь советует злопыхателям просто пролистывать ее фото и не растрачивать понапрасну желчь и яд.

В 2017 году Любовь Толкалина и отец ее дочери Егор Кончаловский объявили о расставании. Как выяснилось тогда, супруги разошлись еще 8 лет назад, но тщательно это скрывали. Вскоре у Кончаловского появилась новая возлюбленная - юрист Мария Леонова, родившая ему двоих детей. Режиссер поспешил узаконить отношения с новой избранницей. А вот с Толкалиной Кончаловский до загса так и не дошел, они жили в гражданском браке.

«Мы жили с Егором очень долгое время, он приглашал меня замуж. Я не пошла. Он пришел с брачным договором, а я хотела, чтобы он повел меня в храм. Оскорбило ли это меня? Нет, я просто все поняла. И ушла не потому что меня там что-то оскорбило. Егор потрясающий человек. Я ему очень благодарна за все, что от него получила. В первую очередь, за дочь Машу», - рассказывала Толкалина в одном из интервью.

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