«Стал похож на бабушку»: 56-летний стриптизер Тарзан разочаровал поклонниц

Еще недавно муж Наташи Королевой был горячим парнем. Фото: соцсети.

Муж Наташи Королевой Сергей Глушко всегда считался горячим парнем. Стриптизер Тарзан зарабатывал на жизнь, очаровывая женщин накачанным торсом. Но годы берут свое – и в очередном видео, опубликованном в соцсетях, подписчики не узнали былого красавца.

Широкие плечи, мощная грудь и длинные волнистые волосы всегда были «визитной карточкой» стриптизера. Сейчас от прежнего сексапильного вида остались только кудрявые локоны. Из-за них, по мнению подписчиков, 56-летний Сергей стал выглядеть женоподобно. В комментариях пользователи Сети советуют Тарзану сделать более мужественную стрижку и избавиться от халата, в котором он снялся на видео.

«Дедушка стал похож на бабушку», «На бабу Галю похож», «Тарзан стал напоминать Леонтьева, один пластический хирург, видимо», - пишут люди в комментариях.

Подписчики считают, что Сергею пора сменить имидж. Фото: соцсети.

А ведь еще недавно Сергей, считая, что он – эталон красоты, раскритиковал свою жену Наташу Королеву. Певица решила худеть на уколах после насмешек мужа над ее весом. На одном из светских мероприятий стриптизер публично высмеял супругу за лишние килограммы. Тарзан не постеснялся заявить, что Наташе нужно чуток схуднуть.

По его мнению, жена растолстела, и ей следует скинуть хотя бы пять килограммов.

«Она может быть лучше. Я ей говорил, что для жизни мне все хватает. Но для человека, который выходит на сцену, есть смысл, чтобы как-то схуднуть", - заявил муж звезды в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Тарзан тогда намекнул, что обычные диеты Наташе не помогут, ведь она бесконтрольно ест, когда посещает рестораны.

«Она жрет где-то на стороне. У нее встречи в ресторане», - грубо высказался стриптизер в адрес жены.

Судя по всему, Королеву больно задела критика мужа. После того, как он опозорил ее на всю страну, Наташа обратилась в клинику, чтобы избавиться от лишнего веса. Певица опасалась, что у нее может начаться ожирение, хотя на самом деле артистка вовсе не выглядит полной.

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