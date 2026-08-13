Воины группировки войск «Днепр» уничтожают украинских боевиков на пути к передовой Фото: скриншот видео

Операторы FPV-дронов из Ивановского десантного соединения, входящего в группировку войск «Днепр», успешно поражают автотранспорт вооруженных формирований ВСУ в Запорожской области. Они действуют круглосуточно, нанося существенный урон живой силе и технике противника на Ореховском направлении.

«В ходе разведывательных мероприятий была выявлена техника ВСУ, занимавшаяся подвозом снабжения к передовым позициям. Получив координаты целей, командиры подразделения БПЛА санкционировали применение FPV-дронов, управляемых по оптоволоконному кабелю. Кадры с нашего БПЛА подтверждают точное попадание: дроны заставили бежать украинских боевиков, а их автомобиль был уничтожен. В дальнейшем, в режиме «свободной охоты», были ликвидированы еще три украинских пикапа», - комментируют кадры в Минобороны России.

Преимуществом российских операторов стали FPV-дроны, неуязвимые для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника благодаря оптоволоконному управлению. Это позволяет им беспрепятственно поражать цели, несмотря на наличие у ВСУ современных систем РЭБ иностранного производства.

Кроме того, ивановские десантники стали чаще применять тактику ночных засад: после проведения разведки и определения вероятных маршрутов движения противника, ударные БПЛА садятся на подготовленные площадки рядом с перекрестками. При появлении вражеской техники дроны мгновенно поднимаются в воздух и наносят удар, обеспечивая максимальную внезапность и эффективность.

Ежедневно благодаря мастерству операторов уничтожаются десятки единиц техники ВСУ, включая автомобили, бронемашины, укрытия, артиллерийские установки и личный состав.

В это время в Херсонской области операторы FPV-дронов-перехватчиков группировки войск «Днепр» пресекли попытки ВСУ провести воздушную разведку и нанести удар. Российские разведчики своевременно обнаружили активность противника.

«Для перехвата были применены маневренные FPV-дроны-перехватчики. Российские операторы, несмотря на плотное радиоэлектронное противодействие, нейтрализовали БПЛА типа «Майя» и «Хорнет», воздушными таранами и направленными подрывами воздухе небольшого количества взрывчатки. Использование маневренных FPV-дронов-перехватчиков в качестве средств ПВО ближнего радиуса действия позволяет оперативно срывать воздушную разведку, предотвращать атаки и обеспечивать безопасность войск, делая систему ПВО более устойчивой к массированным атакам», - подчеркнули в МО РФ.

Так десантники только за минувшие сутки сбили более десяти разведывательных и ударных БПЛА противника. Группировка войск «Днепр» продолжает совершенствовать методы борьбы с беспилотной авиацией ВСУ.