В Абхазии завершено строительство новой школы для детей военнослужащих

На российской военной базе в Абхазии открылось новое учебное заведение. Школа, рассчитанная на 300 детей военнослужащих, которые несут службу в этом регионе.

Двухэтажное здание возведено Военно-строительным комплексом Министерства обороны России в сжатые сроки, благодаря оптимизации строительных процессов и перераспределению материальных ресурсов. Учебное заведение полностью оснащено всем необходимым для образовательного процесса и внеурочной деятельности: здесь есть спортзал, открытые спортивные площадки, аудитории с современным оборудованием и актовый зал.

«С целью создания комфортных условий для учебы, особенно в условиях жаркого климата, школа оснащена передовыми системами кондиционирования и вентиляции, обеспечивающими поддержание оптимального температурного режима круглогодично», - рассказал военный строитель Андрей Шепп.

Все учебные классы укомплектованы новейшим оборудованием и дидактическими материалами, призванными содействовать эффективному усвоению школьной программы. В кабинете труда новой школы, как раньше в советские годы, появились токарные станки и столярные инструменты.

Таким образом, новое образовательное учреждение создает благоприятные условия для получения качественного образования и всестороннего развития подрастающего поколения.