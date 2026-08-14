Елена Ямпольская: Слова «Работайте, братья» вошли в новый учебник русского языка

Советник Президента России Елена Ямпольская на радиостанции "Комсомольская правда" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Советник Президента России Елена Ямпольская рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» — когда в школах будет единый учебник русского и литературы, что делать со странами, где притесняют наш язык и как говорить правильно: «машу» или «махаю».

КАКОЕ УДАРЕНИЕ — ТАКИЕ И АКЦЕНТЫ В ЖИЗНИ

- Елена Александровна, у меня такое наблюдение, как журналиста, давно работающего в кремлевском пуле, что у Владимира Путина язык побогаче, чем просто правильный?

- Действительно, у нашего президента очень выразительная речь. Потому что одно дело — языковой пуризм, это когда человек щепетильно относится к орфографическим нормам, к орфоэпическим, то есть к ударениям.

- Это очень важно.

- Конечно. От того, как ты ставишь ударения, мне кажется, во многом зависит, правильно ли ты расставляешь акценты в жизни. Мне кажется, это одно с другим связано… Ни одного абсолютно стерильно грамотного человека, у которого ничего такое не проскользнет, мне кажется, просто нет в природе. И дело не в этом совершенно. А в том, чтобы человек старался говорить правильно.

- У нас же были руководители, которые могли сказать «углУбить мЫшление».

- Да. А еще над этой базой, над грамотной речью, есть надстройка, которая делает речь живой, яркой. И это во многом зависит от того, насколько ясно человек мыслит и верит в то, что говорит. Это действительно то, что свойственно руководителю нашей страны. Поэтому слушать Владимира Владимировича всегда интересно.

277 РОДНЫХ ЯЗЫКОВ

- Время сейчас непростое. Идет Специальная военная операция… А тут — впервые появляется, по сути, госпрограмма — основы языковой политики России для сохранения русского языка и языков других народов страны. Почему именно сейчас?

- Вы абсолютно правы в том, что у нас впервые появился документ стратегического планирования, относящийся к языку. И к русскому, и ко всем многочисленным языкам наших народов. Знаете, ранее при президенте действовал Совет по русскому языку, мы предложили расширить его название, чтобы он занимался всем языковым многообразием, которым славится Россия, которое, безусловно, наше богатство.

- Для меня были, честно говоря, открытием цифры из ваших выступлений как раз на Совете… Что в России 277 языков и диалектов, из них 105 используются в системе образования. Нигде в мире такого нет. Как вам удалось эти цифры вывести? Это же не пуды, не сантиметры…

- Есть специальные институты, изучающие языки народов, наше языковое богатство.

Но эта статистика такая — очень приблизительная, на самом деле. Потому у нас есть и поручение президента — создать реестр языков народов России. Я очень надеюсь, что он в обозримом будущем появится, вместе с новой редакцией Закона о языках народов России, который, надеюсь, будет внесен в Думу уже осенью.

- А зачем нам новый закон?

- Не совсем новый, там вносятся коррективы. Мы не можем жить с законодательством, которое было создано, если я не ошибаюсь, чуть ли не в 1991-м или 1992 году. Конечно, оно требует изменений.

Если диалекты убрать, то у нас около 200 языков в стране. Где-то по 55 из них есть федеральные образовательные программы, издаются единые учебники. Это тоже поручение президента — не только по русскому языку и литературе, но и по языкам народов страны.

У нас примерно 3 миллиона детей учат в школе языки своих народов. И это счастливые дети, на самом деле, потому, что у них два родных языка. Хорошо, когда у тебя много родни. А русский язык, очевидно, родной для каждого, кто в России живет, и — свой язык.

Если диалекты убрать, то у нас около 200 языков в стране. Где-то по 55 из них есть федеральные образовательные программы, издаются единые учебники Фото: Наиля ГАЛИМОВА. Перейти в Фотобанк КП

ЗАЧЕМ ПУТИН ГОВОРИТ ПО-ТАТАРСКИ

- Когда бываю в поездках с Путиным, он часто здоровается с людьми на их родном языке. В Башкирию приедет или в Татарстан, обязательно скажет «салам» или «рахмат». В Якутии — по-якутски приветствует. Это тоже говорит о его уважении к национальным языкам…

- Конечно. Это очевидные вещи. И именно та государственная политика, которую транслирует наш президент, и которая, на секундочку, записана у нас в Конституции.

Мы бережем свое языковое многообразие так же, как и культурное. Россия никогда не была тем самым плавильным котлом, куда все сваливали без разбора и потом получали какую-то усредненную массу. Ничего подобного!

Я бы сказала, у нас идет такой взаимообмен красотой. Потому что у каждого народа красота своя. Свои легенды, песни, сказки, музыка, танцы, ремесла. Это уникально. И этим всем мы можем восхищаться, показывать при этом что-то свое.

А русский язык — превращает отдельные этносы в единый многонациональный народ. Поэтому русский — это то, что нас объединяет.

ЕДИНОМУ ГОСУДАРСТВУ — ЕДИНЫЕ УЧЕБНИКИ

- Еще, знаете, когда я готовился к этому интервью, для меня эта тема новая, и лично мне очень помогла Ирина Бжахова, помощник пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Она предложила провести такое исследование. Обратиться к читателям «Комсомолки» и слушателям радио «КП»: какие у них есть претензии, вопросы к русскому языку?

- Претензии к русскому языку?

- К обучению языку. Я просто волнуюсь, когда женщины рядом.

- Это делает вам честь. Сейчас не так много мужчин, которые волнуются.

- Не-не, волнуюсь. И нам одна мама рассказала, как купила на рынке старый учебник по русскому — и учит дочь… А вы часто говорите: «единый учебник русского языка», «единый учебник русской литературы». Раньше же это уже было — при Советском Союзе. Я помню. А сейчас почему возникла такая необходимость?

- Это часть политики по выстраиванию единого образовательного пространства, которая ведется в стране. И речь не только о единых учебниках по русскому. По всем предметам создаются такие. Единые учебники по истории — уже в школе. По обществознанию — сейчас заходят, с 1 сентября. Со следующего года вместе с нашими, я надеюсь, едиными учебниками по русскому и литературе, на парты лягут еще по целому ряду предметов… По-моему, там точные науки, естественные. Да, этого не было в стране, наверное, лет 30. Потому, скажу честно, когда я получила от министра просвещения Сергея Кравцова предложение возглавить эту работу — по русскому языку и по литературе — я приняла это как высочайшую честь.

Какое-то время было просто безумное количество учебников, из которых каждая школа, даже каждый учитель мог выбирать свое. Потом это количество сокращалось, сокращалось. И все-таки это всегда частные учебники. А мы должны стремиться к тому, чтобы дети у нас в стране, где бы они ни жили, воспитывались на одних ценностях и смыслах, это главное…

Так я вижу задачу.

Понятно, что единые учебники по русскому языку создаются докторами, кандидатами наук.

- А как они будут внедряться? Сразу с первого по одиннадцатый классы? Родители школяров уже волнуются...

- Начали мы со старших классов. Могу уже с достаточной долей уверенности сказать, что с 1 сентября 2027 года в школах будут новые учебники для 10-11 классов. И очень надеюсь, что литературу мы успеем завести еще и для 5-6 классов.

- Он толстый будет, учебник? Нет?

- Будет нормальный, соответствующий СанПиНам. Там строго все.

- Бесплатно?

- Да, конечно. Регионы закупят, раздадут по школам. Для ученика это будет бесплатно. Очень правильная, мне кажется, позиция. Учебник же государственный.

Я думала, кстати, с букваря начнем. И для нас было неожиданностью, что авторские коллективы (те, кто пишет учебники. — Ред.) попросили начать с 10-11 класса.

- Почему?

- И это очень правильно и очень мудро. Потому что мы в будущем году подхватим тех детей, которые 9 лет учились по разным учебникам. Я ничего не хочу сказать ни о ком плохого. И вообще, последнее дело — критиковать своих предшественников, это не очень хороший тон.

Но, тем не менее, честно скажу, что когда я знакомилась с нынешними учебниками, я в некотором шоке пребывала.

Скажем, беру учебник по литературе для 11 класса, вторую его часть, и вижу, что начинается он с «Мы живем, под собою не чуя страны», идет педалирование именно этого стихотворения, акцент на нем. Потом тема Великой Отечественной дается в ракурсе — бессмысленные потери, которые вынес на себе простой солдат, потому что военачальники были недостаточно хороши. Такой претенциозный подбор…

Какое-то время было просто безумное количество учебников, из которых каждая школа, даже каждый учитель мог выбирать свое Фото: Ольга ЮШКОВА.

РУССКИЙ ДО 70 СТРАН ДОВЕДЕТ

- Вы на одном из брифингов сказали, что по официальной статистике Латвии, русских там 23% населения, а русский язык считают родным 40%.

- Около 40%, да.

- У нас на радио «КП» есть программа «Русский дозор с Бутом и Гамовым», мы на днях пригласили в эфир Руслана Панкратова, он как раз из Латвии, наш человек, зампредседателя Европейской ассоциации политэмигрантов. В гидрокостюме переплыл Неман в 2023 году, попросил убежища. Так он говорит, что это очень заниженные цифры. Гораздо больше людей говорят на русском языке в Латвии. Хотя наш язык там, по сути, уже под запретом... Как мы будем его защищать в таких местах, как Прибалтика, Украина? Я знаю, президент по этому поводу тоже переживает.

- Все прекрасно видят, что мы поддерживаем русский язык по всему миру, не только там, где его притесняют. Я говорю об этом на каждой встрече с журналистами, а я их провожу как раз по поручению президента. Мы каждый четверг говорим о попытках искоренения русского языка в отдельно взятых странах. Но при этом рассказываем и о его грандиозном продвижении. Все-таки почти в 70 странах русский язык присутствует, и достаточно широко.

Советник Президента России Елена Ямпольская и политический обозреватель "Комсомольской правды" Александр Гамов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«МАШУ» ИЛИ «МАХАЮ»?

- А чем вам не нравится слово, допустим, «ехай»? Или «махай»? Говорят же так и на рынке, и интеллигентные люди.

- Интеллигентные — вряд ли.

- Да хорошие же слова!

- Замечательные. Если хочется их использовать в разговоре где-то в узком кругу, никто не может вам этого запретить. Почему важна культура речи? Не просто потому, что в ребенке будут впоследствии узнавать образованного, воспитанного человека. А это поможет ему во всем, в том числе в построении его будущей благополучной жизни и карьеры.

- А я не вижу здесь ничего страшного. Вы же сами говорили, что в орфологическом…

- … в орфографическом, Александр Петрович!

- Извините. Вы говорили про какие-то словарики.

- У нас сейчас выходят нормативные словари русского языка.

- И там эти слова есть?

- Когда возникла эта история – «машу – махаю», мы открыли нормативные словари, а теперь имеет смысл только к ним обращаться. Они все сейчас опубликованы на сайте Института русского языка имени Виноградова. А скоро заработает Национальный словарный фонд, и там можно будет в едином портале все это увидеть.

- А что такое Национальный словарный фонд?

- Это — грандиозный ресурс, который также создается по поручению президента. Он вообще в 2025-м должен был быть уже запущен.

Немножко затянули. Но в 2027-м запустим обязательно. Там будут все нормативные словари.

Действительно, мы обратили внимание, что это слово есть в трех словарях. В двух «машу» соответствует принятой норме, а в орфографическом почему-то, как допустимый вариант, дается «махаю». Но это вопрос к тем, кто утверждает нормативные словари. Нам уже обещали оперативно привести это к... единообразию. Моя позиция – никакие вольные нормы в словарях, особенно нормативных, не утверждать. К этому люди всегда относятся очень болезненно. Да, сам человек может случайно сказать «вклЮчит», или «звОнит». Но если это появляется в новостях...

- А как правильно?

- «ВключИт» и «звонИт». То это вызывает сразу бурю общественного негодования.

- Почему?

- А я вам объясню — почему. Это глубокая очень вещь – культура речи. Если вы мне скажете, что, как удобно, пусть и говорят, тут я вам парирую, что, знаете, очень удобно есть руками и вытирать их о скатерть. Но почему-то мы считаем, что это недопустимо.

- Смотря что, если бешбармак, можно руками.

- И все-таки о скатерть не советую, Александр Петрович. Воздержитесь, постарайтесь. (смеется)

Советник Президента России Елена Ямпольская и политический обозреватель "Комсомольской правды" Александр Гамов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ЗАЧЕМ НУЖЕН ЗАКОН О ВЫВЕСКАХ НА РУССКОМ

- А англицизмы всякие на вывесках и в Москве, и особенно в деревнях?

- Да, у нас нет ни одного, по-моему, даже крошечного поселочка, где бы в центре не был какой-нибудь «Market». Но тут нам с вами бороться уже не придется, потому что вступил в силу 1 марта закон, инициатором которого когда-то была я. Мы лет пять шли к тому, чтобы он, наконец, был принят. Но это не закон о борьбе с иностранными языками. Боже упаси. Это закон о возвращении русскому языку и кириллице того места, которое они должны занимать. Просто мы живем в России.

- Согласен.

- Человек должен понимать вывеску без словаря и переводчика. Я уже не говорю о том, чтобы у него должно быть внутреннее ощущение, что здесь уважают русский язык.

- А вы мужа посылаете в магазин?

- Да, у нас дружная семья. Сейчас вы спросите: какими словами я это делаю? Самыми вежливыми.

- Список даете ему, что купить?

- Обязательно. Мы ведем хозяйство сами, тем более, понимаете, нам приходится все время друг у друга подхватывать: ты сегодня это, я сегодня то. Отвезти, привезти и так далее.

- Справляется, правильно все приносит?

- У меня замечательный муж.

Человек должен понимать вывеску без словаря и переводчика Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ИИ НАС НЕ ЗАХВАТИТ!

- Словесники переживают, что искусственный интеллект захватывает русский язык.

- Это как?

- Вот, я сразу определю, искусственный интеллект расшифровал интервью с вами или живая стенографистка.

- Искусственный интеллект допускает какие-то абсурдные ошибки?

- Да. И рубленые фразы.

- Где же захватывает тогда, Александр Петрович? Если можно сразу распознать, значит, пока не захватывает. Я никаких угроз для русского языка тут не вижу. Просто нельзя демонизировать технологии.

СОВЕТСКОЕ — ХОРОШО, НО ПРОШЛО

- Вот слушатель радио «КП» спрашивает: Что вы там выдумываете? Почему просто не взять советские учебники русского языка?

- Я думаю, какие же молодцы были при советской власти, что не говорили: да просто взять царский учебник и все. Чего выдумывать? Понимаете, если вам молодой человек говорит: «Хочу быть похожим на Гагарина», вы же не думаете, что он собирается сделать пластическую операцию, правда?

- Наверное.

- Что угодно, но упаси Бог, не это. Мы не можем просто взять старые учебники. Потому что страна достойна новых, в которых отразятся, в том числе, достижения современной России. Те вершины, которых мы успели достичь за последнее время. Герои новые и обстоятельства, в которых мы живем. Но, конечно, каждый учебник - от букваря, который на самом деле уже практически готов, до 11-го класса, который пойдет на апробацию сейчас учителям.

- (улыбаюсь) Апробация — это что? Англицизм?

- Это старославянское слово, означает опытное использование, проба. Учителя посмотрят новый единый учебник и дадут нам еще раз свои предложения. И только после этого пустим его в печать.

* * *

- Все очень интересно, Елена Александровна. Вы даже в бумажки ни разу не заглянули.

- (улыбается) Я вам принесла столько интересных документов, в том числе — программу по литературе.

- И можете оставить нам это?

- Могу. (советник президента России передает пачку документов)

- Спасибо. Вдруг «пригождаться» будет... А можно говорить «пригождаться»?

- «Вдруг пригодится» давайте лучше скажем. Пожалуйста.

Сейчас детские книги стоят дорого Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

ЦИТАТА ИЗ УЧЕБНИКА

«Работайте, братья!»

- Недавно Путин обратился к участникам СВО: «Товарищи солдаты и матросы, старшины и мичманы, офицеры, генералы и адмиралы… Работайте, братья!» Эта фраза какой-то особый смысл уже обрела? В этом сила русского языка, в таких фразах?

- Конечно. Вот почему мы плохую услугу оказали бы нашим детям, если бы просто взяли старые «советские» учебники. Хорошо, что ни у кого не возникло такой идеи. Потому что появляются новые Герои, новые события, которыми мы гордимся. Ну, нельзя пройти мимо них.

И у нас в учебниках по русскому языку как раз есть фраза «Работайте, братья!»

В разделе о крылатых выражениях.

СПРАВКА «КП»

Фразу «Работайте, братья» произнес в Дагестане в 2016 году лейтенант полиции Магомед Нурбагандов. Его захватили боевики, требовали, чтобы он на камеру призвал коллег увольняться из полиции. А он сказал: «Работайте, братья!». И был убит за отказ подчиниться террористам.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Чего «Муха-Цокотуха» такая дорогая?

- На днях у нас в эфире был Сергей Степашин, экс-премьер и председатель Российского книжного союза. Я ему похвастался, что к нам в студию приедет Ямпольская, а он говорит: «О, спроси у Елены Александровны про детские книжки». Почему так дорого стоят «Мойдодыр» и «Муха-Цокотуха»?

- Да, детские книги — это дорого. Поэтому мы горячо поддержали поручение президента по созданию детской книжной карты.

- А что это за карта? Она даст скидки какие-то?

- Это не как «Пушкинская карта», не пополняемая. Это единоразовое зачисление, скажем, 3.000 рублей. Мы спрашивали издательства, сколько книг сможет родитель купить.

- Давайте мы эту карту опубликуем.

- Ее пока еще нет. Для этого должны быть заложены деньги в бюджете.

- Так надо заложить!

- Я тоже так считаю, но пока объективно средств на это нет. Но я уверена, раньше или позже, они появятся.

Очень важно обеспечить книгами детей дошкольного возраста. Потому что, как только ребенок идет в школу, у него уже в доступе, как минимум, школьная библиотека. У нас в стране сколько школ, столько и библиотек.

И ЖЕСТАМИ НАДО ГОВОРИТЬ ПРАВИЛЬНО!

- Еще, знаете, какое открытие я сделал, готовясь к разговору с Ямпольской? Что в России живет 200 тысяч носителей русского жестового языка. Звучит сенсационно.

- Почему сенсационно? Сюда входят, к примеру, и родители, у которых слабослышащий ребенок.

У нас есть те, кто пользуется русским жестовым языком, и есть детишки, которым установили слуховые импланты, их не так давно начали устанавливать.

У тех, кто пользуется жестовым языком, свои тонкости и проблемы, потому что есть региональные диалекты, особенности. Не всегда все друг друга понимают.

Надо унифицировать русский жестовый язык, учить педагогов и переводчиков.

У родителей со слабослышащим ребенком, должна быть возможность обучаться русскому жестовому языку, желательно бесплатно, конечно, чтобы они могли спокойно в семье общаться со своими детьми…