К украинским боевикам летят российские «птицы» двойного назначения

Применение ударных БПЛА ослабляет противника Фото: Министерство обороны РФ.

Операторы FPV-дронов 25-й армии группировки войск «Запад» демонстрируют успешное поражение вражеской бронетехники, пикапов и солдат ВСУ на Краснолиманском направлении.

«Расчеты БПЛА, входящие в состав инженерно-саперного полка, продолжают нейтрализацию техники и живой силы противника, пытающейся осуществить ротацию и подвоз ресурсов», - в Минобороны России комментируют кадры с уничтожением западной боевой бронированной машины и пикапа с военнослужащими ВСУ.

В военном ведомстве отмечается также эффективное применение тактики засады с режимом ожидания, когда наш дрон атакует внезапно появившуюся технику или живую силу врага.

Фото: Министерство обороны РФ.

«Птицы» используем, получается двойного назначения. Минируем позиции противника, а затем ищем живую силу или технику для уничтожения. Ежедневно наносим удары по опорным пунктам, складам, взлетным площадкам, ретрансляторам, антеннам связи, а также по бронированной и колесной технике ВСУ. Ведется активная разведка и срыв ротаций», - комментирует видеозапись оператор FPV-дронов с позывным «Танцор».

Также можно увидеть боевую работу в Запорожской области операторов БПЛА группировки «Восток». Они пресекли бросок штурмовых групп ВСУ к линии боевого соприкосновения. Отличились в районе Алексеево-Дружковки операторы БПС 4-й отдельной мотострелковой бригады «Южной»: серией вылетов поразили НРТК противника, и ряд пунктов управления беспилотниками ВСУ в Дружковке.

Фото: Министерство обороны РФ.

В Днепропетровской области подразделения БПЛА «Восток» выявили доставку материальных средств ВСУ тяжелыми гексакоптерами и сосредоточение живой силы. На кадрах можно увидеть сброс контейнеров над позицией противника. Полученные координаты были переданы расчетам РСЗО «Торнадо-С», которые высокоточными ударами зачистили район в котором обнаружили сосредоточения резервов ВСУ.

Применение ударных БПЛА и артиллерии ослабляет противника и способствует продвижению штурмовых подразделений вперед.