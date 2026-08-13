Геннадий Зюганов: Кубу мы в беде не оставим и в обиду не дадим

В День 100-летия Фиделя Кастро Геннадий Зюганов и его соратники почтили память команданте. Фото: предоставлено пресс-службой КПРФ

…- Геннадий Андреевич, здравствуйте! Это Александр Гамов, Радио «Комсомольская правда», помощник товарища Зюганова.

- Здравствуй, товарищ Гамов!

- Сегодня же 100-летие со дня рождения дорогого товарища Фиделя Кастро. Я почему вам звоню? Я подумал, может быть, мы с утра песню споем?

(Политобозреватель «КП» поет, лидер КПРФ подпевает)

Слышишь чеканный шаг?

Это идут барбудос.

Песня летит, над планетой звеня, Куба – любовь моя.

- Правильно, Саша, Куба – любовь моя. Куба – пример стойкости, мужества и достоинства.

- А вы же встречались с Фиделем Кастро?

- Не просто встречался, я дружил с ним, я много раз участвовал во всех крупных событиях Острова Свободы.

В советское время меня посылали на Кубу с просьбой внимательно изучить все происходящее там и максимально помочь кубинским товарищам.

Фото: предоставлено пресс-службой КПРФ

- И как Советский Союз помогал Кубе?

- Мы там строили два никелевых завода.

Это была очень принципиальная стройка, человек 500 - 600 в разное время там работало.

Я тогда весь остров проехал насквозь…!И должен сказать, что эта стройка была исключительно важной.

Если бы нам удалось объединить возможности «Норильского никеля» и вот этих предприятий на Кубе, мы бы могли создать никелевый ОПЕК.

А без никеля вы не сварите ни хорошую сталь, ни лучший металл, особенно для того, чтобы обеспечить свою безопасность.

Я оттуда всегда возвращался в очень приподнятом настроении. Был поражен тем, как кубинцы умеют дружить, проявлять солидарность… Много встречался и на партийных собраниях на заводах, в трудовых коллективах. Меня радовала атмосфера сама по себе.

Фото: предоставлено пресс-службой КПРФ

- Это 70-е годы?

- Да нет, это 80-е.

Потом, когда случилось это несчастье - горбачевско-ельцинского предательства Кубы… Ситуация там, естественно, напряглась, кубинцы потеряли рынки, кроме сбыта своего сахара.

Мы же их активно питали энергоносителями. Когда связи между нашими странами ослабли, положение там, конечно, было не только сложным, но и трагическим.

Но надо отдать должное мужеству, стойкости команданте Фиделю Кастро, который прямо заявил: «Родина или смерть». Потому что он не только верил в социализм и коммунистическую идею, он понял, что она спасительна для Кубы.

Рядом хищная акула – США (а они находятся в 90 милях от Флориды)… Которая сожрет, кого хочешь, а их - в первую очередь. Ну, и тогда, по просьбе Фиделя Кастро, мы выезжали на Кубу вчетвером – я, Севастьянов, дважды Герой Советского Союза, космонавт, Шаталов, тоже космонавт и Воротников - был премьером России, потом послом на Кубе.

Мы там собирали большой совет депутатов со всех континентов, чтобы поддержать Кубу, протянуть ей руку помощи.

И, должен сказать, этот форум завершился грандиозным успехом.

Фидель там выступал 4 часа, и шествие было мощное.

В целом мы переломили ситуацию, создали условия, для того чтобы помочь Кубе выбраться из того дикого предательства, в котором она оказалась…

Фото: предоставлено пресс-службой КПРФ

- Это какой год уже?

- Это - 90-е…

Ну, и потом я регулярно на Кубе бывал, и наш депутат Мельников - тоже. Мы общество российско-кубинской дружбы активно продвигали.

- А как товарищ Фидель называл Зюганова?

- «Товарищ Зюганов». Он с большим уважением ко мне относился.

- А команданте Зюганов не называл?

- Нет, команданте – Фидель, а я – полковник Зюганов.

Я, наверное, единственный, кто был дважды в Лурдесе, наша база там великолепная была.

(Радиоэлектронный центр в Лурдесе был главным советским, а затем и важнейший российским зарубежным центром радиоэлектронной разведки. - А.Г.)

Это была крайне необходимая точка нашей совместной безопасности. Но, к сожалению, мы - Россия - потом оттуда ушли, там создали университет, китайцы их снабдили необходимой техникой.

Куба вообще отличалась тем, что готовила суперклассных специалистов – учителей, врачей. Ну, и еще у них - исключительно мужественные солдаты.

В целом это удивительно храбрый и светлый народ, который умеет сражаться за свое достоинство. Фидель беззаветно верил в социалистическую Кубу, говорил: что бы американцы ни делали, мы отстаиваем свой суверенитет, независимость, свое достоинство.

Ну, ты, Саш, вдумайся…

Фото: предоставлено пресс-службой КПРФ

- Хорошо!

- Ты опытный человек. Кастро начинал свою борьбу при Эйзенхауэре, тот первый отдавал приказы, американцы пытались их задушить. Кубинцы отбили эту атаку.

Фидель за 50 лет пережил 10 американских президентов. Каждый вел себя по отношению к Кубе фактически по-свински. Меня поражает эта жестокость, беспощадность и цинизм американских руководителей. И Эйзенхауэр, и Джон Кеннеди, и Ричард Никсон, и Джонсон, и Картер, и Буш-младший и старший… Обама там попытался что-то изменить, а пришел Трамп и просто с потрясающей наглостью душит народ 10-миллионной страны, не сообразуясь ни с чем.

- А при Владимире Путине Россия же повернулась к Кубе

- Мы много раз встречались с Владимиром Владимировичем, обсуждали подробно - как поддержать Остров Свободы. И я очень рад, что слова нашего президента не расходятся с делом. Кубу мы в беде не оставим и в обиду не дадим. Я в этом уверен.

- Скажите, пожалуйста, товарищ Генеральный секретарь. Какие могли бы быть призывы ЦК КПРФ к столетию команданте Фиделя Кастро? Можете хотя бы - пару призывов? А я буду кричать «ура».

- Товарищи! Да здравствует Остров Свободы - Куба!

- Ура!

- Да здравствует великий Фидель Кастро!

- Ура!

- Ура, товарищи!

- Спасибо огромное, товарищ Генеральный секретарь. Поздравляю вас еще раз со столетием товарища Фиделя Кастро.

- Спасибо.

Фото: предоставлено пресс-службой КПРФ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Встреча Александра Лукашенко и Геннадия Зюганова в Минске продолжалась почти два часа

Геннадий Зюганов: Нынче в России должен быть Победный урожай