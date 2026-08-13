Подразделения группировки российских войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Петровка в Донецкой Народной Республике. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Подразделения группировки российских войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Петровка в Донецкой Народной Республике.

«Перед началом штурма Петровки важную роль сыграли расчеты разведывательных и ударных дронов подразделения беспилотных систем полка. После уничтожения позиций противника штурмовые группы зашли в населенный пункт и методично дом за домом производили зачистку», - прокомментировали кадры в Минобороны России.

Напомним, ранее военнослужащие штурмового отряда 102-го полка 150-й дивизии 8 Армии в составе группировки войск «Центр» освободили Приют и Торецкое, что способствовало дальнейшему продвижению к границе Донецкой Народной Республики.

Также за минувшие сутки российские штурмовые подразделения нанесли существенный урон противнику по всей линии боевого соприкосновения.

Потери украинской стороны за это время составили в зоне ответственности: группировки войск «Север» – более 200 человек, «Запад» – 225, «Южная» – 245, «Центр» – 355, «Восток» – 350, «Днепр» – 35.

Помимо 1410 боевиков и наемников глава ВСУ Драпатый лишился за 24 часа: 15 бронемашин, семи артиллерийских установок и свыше 89 единиц автотехники.

Российские ВКС, ракетные войска и артиллерия атаковали ключевые объекты, включая объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры, а также цеха по сборке и хранению беспилотников. Зафиксировано поражения скоплений украинских боевиков и иностранных наемников киевского режима Зеленского в 149 районах.

Системы ПВО России сбили пять управляемых авиабомб, три реактивных снаряда HIMARS и 1150 ударных беспилотников ВСУ самолетного типа.

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Петровка в Донецкой Народной Республике

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 13 августа 2026 года уничтожены:

673 - самолета.

284 - вертолета.

206 167 - дронов.

669 - ЗРК.

30 566 - танков и бронемашин.

1 770 - РСЗО.

36 138 - орудий

69 169 - единиц спецтехники.