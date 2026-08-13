Ученые раскрыли секрет прочного брака: что укрепляет отношения

Ученые назвали совместный спорт рецептом крепкого брака. Фото: Ruslan Huzau/Shutterstock/Fotodom

Американские исследователи раскрыли секрет прочного брака. И он на удивление прост. Статья опубликована в журнале Family Relations.

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Профессор Джереми Йоргасон и его ассистент Хайатт Милденхолл весь свой научный потенциал бросили на то, чтобы дать людям рецепты прочного брака. То, что тема эта безгранична, как море, мы с вами прекрасно знаем. Опросите своих друзей или подруг – сколько людей, столько и мнений!

Ученые сосредоточились только на одном моменте – спорт и физкультура – но оказалось, что он едва ли не ключевой. Если пара занимается спортом, это хорошо само по себе, но, как выяснилось, брак укрепляют именно совместные занятия. Общие тренировки учат работать в связке, помогать друг другу, чувствовать партнера и конструктивно решать конфликты.

Само по себе исследование незамысловато: профессор и его ассистент отобрали 1700 молодых супружеских пар, которые находятся в самом опасном периоде отношений (так называемый кризис третьего года). Их опрашивали, делая упор на конфликтность и на спортивно-физкультурные забавы.

Оказалось, что 60% молодых супругов спортом занимаются, но лишь треть от этой доли делают это вместе. И вот у этой трети показатели согласия и дружественности заметно отличаются в лучшую сторону. Вывод очевиден:

- Это устойчивая тенденция, что вселяет уверенность: совместный спорт оказывает значимое влияние на отношения, - говорит Джереми Йоргасон.

Разложив выборку по видам спорта, ученые поняли, что лучше всего ходьба. Она хороша тем, что партнеры могут спокойно общаться друг с другом (болтать во время йоги или тягания штанги, согласитесь, не с руки). Ходьба к тому же бесплатна. Так что вовсе не обязательно покупать абонемент в дорогой клуб, резюмируют авторы.

Решать конфликты нужно продуктивно. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Что еще советует наука (помимо совместного спорта):

! Правило «5 позитивов, 1 негатив». Это значит, что на один конфликт должно приходиться не менее пяти «актов поддержки» («ты у меня молодец», «такого вкусного обеда сроду не ел», «никто бы так аккуратно не прибил полку»). Говоря о негативе (который неизбежен), ученые советуют избегать презрения. Можно разругать мужа в пух, но не унижать его человеческое достоинство, то есть не предъявлять ему вещи, которые он уже не может изменить («тебя воспитали как сосунка, и вот результат» - ну, уже воспитали, фарш назад не прокрутишь).

! Правило «пяти часов». Это значит, что пара должна проводить вместе хотя бы 5 часов в неделю. Если оба работают, да еще и графики разные (и выходные не общие), это может быть на удивление трудно. Советуют, прощаясь утром, обмениваться планами на день, а вечером их обсуждать. Общий ужин - вообще хорошая штука (и отложите смартфоны).

! Решать конфликты, «как на работе». Вы же не будете начальнику (да и подчиненному) предъявлять в духе «ты вечно». Вы скорее всего спросите, как так вышло, поймете, насколько глубока проблема, и решите, что делать. А попробуйте так же и в семье.

В серьезных научных статьях можно встретить и такое (вроде бы житейское): если партнер говорит «посмотри, какая птица», вы поворачиваетесь и смотрите, даже если она вам сто лет не сдалась. Если муж (чаще всего это муж) рассказывает о хобби, выслушайте (скука, конечно, но чего не сделаешь ради семьи).

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