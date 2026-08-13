И зрение уже не то, и ездить некуда: Как калужский автоблогер попал на «схему Долиной» при покупке авто

Дмитрий до сих пор не понимает, почему у него забрали машину, которую он купил. Фото: соцсети

Это был обычный звонок. Автоблогеру Дмитрий Примакову из Калуги позвонил пенсионер из Тулы, сказал: «Хочу продать вам мою машину». Дело для Дмитрия стандартное, ведь помимо автоблога парень занимается выкупом машин любого года и состояния. На место выехал с экспертом по оценке. Обе стороны все удовлетворило, договор подписали, деньги отдали наличкой, а уже на следующий день звонок: «Машину нужно пригнать обратно, она проходит по уголовному делу». Парень, сам того не понимая, стал потерпевшим от схемы Долиной, только с авто.

НИЧЕГО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО

- Ситуация была действительно стандартная. Мужчина позвонил нам сам. Мы приехали к нему в Тулу, он был с супругой. Машину показал, прокатил нас. Это была Skoda Octavia 2012 года выпуска. Мы все записывали на видео, - рассказывает KP.RU Дмитрий Примаков. - Когда спросили, почему продают машину, мужчина ответил, что у него уже плохое зрение, а супруга подтвердила и добавила, что машиной они и не пользуются, ездить им некуда, а лишнюю копеечку за налог отдавать накладно.

При этом пока неизвестно, почему именно к Дмитрию обратилась чета пенсионеров (им чуть за 60 лет). Возможно, нашли в интернете, или подсказали те третьи лица, которым в итоге они передали деньги от продажи.

- Договор мы подписали тоже на камеры, все заполнили. Деньги отдали наличкой, так было удобнее продавцам, а мы и не возражали. Сейчас люди стали больше пользоваться наличными и хранить деньги дома, поэтому нам не показалось это чем-то странным. А ровно через сутки мне позвонил следователь из Тулы и сказал: «Привозите машину, людей обманули».

По словам Дмитрия, пенсионеры сами забрали авто через 4 дня после покупки и на ней же уехали домой (никакой эвакуатор не вызывали).

- Мы до сих пор не знаем, что с машиной. Написали ходатайство и заявление, чтобы нам дали ответ, что с машиной и где она, но ответа пока нет. Сегодня уже четвертый день, - сетует Дмитрий. - Удивляет скорость, с которой все это произошло. Сутки ровно прошли с момента покупки.

К слову, никаких подозрений у автоблогера не было. Сделка проходила без спешки, продавцы вели себя спокойно и показались адекватными, здоровыми людьми.

ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ЖДАТЬ

Пытался Дмитрий обратиться в Калужскую полицию, но там объяснили, что сделка произошла в Туле, и они здесь ничем помочь не могут. Но оговорились, что произошло бы это в Калуге, машину забирать не стали, а лишь вызвали бы после подачи гражданского иска.

Тульские полицейские, опираясь на показания «потерпевших» сообщили, что пенсионеры якобы вообще не собирались продавать авто (хотя у Дмитрия есть видео, на котором продавец отчетливо произносит фразу, что продает авто по своей воле, а не под давлением мошенников). Сам автомобиль, со слов Дмитрия, стал уликой по уголовному делу, поэтому его и забрали. К адвокатам автоблогер пока не спешит обращаться - при цене на авто в 750 тысяч рублей отдавать по меньшей мере треть за услуги защитника он пока не видит смысла.

- В принципе, сейчас и не сделать что-либо. Единственное, что мы можем попросить, и мы подали заявление, отдать авто мне на ответственное хранение. Ждем ответа от полиции.

Дмитрий пытался связаться с продавцами, но те не берут трубку.

- Один раз в самом начале мужчина ответил и сказал: «Вот моя супруга в МВД, я не знаю, что происходит». При этом он сам находился дома. Получилось так, что мы деньги за машину отдали ему, он отдал супруге, а та уже каким-то третьим лицам. Крайние в итоге мы, почему-то. Я не понимаю, при чем тут покупатель. Если есть факт мошенничества - разбирайтесь и ищите, кто эти деньги похитил, но я тут при чем? Я не могу нести ответственность за людей, которые друг другу и другим отдают деньги, я купил, а дальше их дело, что делать с деньгами.

С автоблогером согласен и автоюрист Дмитрий Славнов. Он объяснил KP.RU, как при покупке-продаже авто действует закон и на чьей он стороне.

- Право собственности переходит к покупателю в момент подписания договора купли-продажи. Как только договор купли-продажи подписан, железка считается вашей, вам остается ее только зарегистрировать, поставить на учет. А куда дели деньги пенсионеры после этого - это одному богу известно. В этом случае, как с квартирами, откат сделки обратно не работает, - говорит KP.RU Дмитрий Славнов. - Покупатель может забрать авто на ответственное хранение на момент расследования уголовного дела. Подается заявление, и полиция принимает решение. Пользоваться машиной будет пока нельзя, но она хотя бы будет стоять в гараже, а не гнить на улице. Я не думаю, что подобная ситуация может получить массовый характер, потому что такое дело развалится на раз-два, опираясь именно на договор купли-продажи, который закрепляет за покупателем право собственности и его нельзя оспорить.

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