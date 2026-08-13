В День российского кино в Москве отметят 130-летие Фаины Раневской

В предстоящую пятницу, 28 августа, День российского кино совпадет с днем рождения великой актрисы. В честь 130-летия Фаины Георгиевны Раневской в Москве стартует новый культурный проект «АРТ РАУТ». Вечер в формате светского аперитива пройдет в ресторане «Сенполия» и соберет гостей, чтобы вспомнить легенду советского экрана не как музейный экспонат, а как живого, остроумного и современного человека.

Специальным гостем вечера станет актер театра и кино Анатолий Руденко. Он не только расскажет о том, чем творчество Раневской цепляет сегодняшнего зрителя и актера, но и презентует гостям премьеру своей новой песни. Кроме того, артист проведет автограф-сессию и поделится историями о ролях Фаины Георгиевны, которые запомнились ему больше всего.

Организаторы обещают, что вечер не будет похож на скучную лекцию. В программе - живой разговор о кино, кадры из любимых фильмов («Золушка», «Подкидыш»), знаменитые колкие афоризмы Раневской, а также розыгрыши и подарки для гостей. Всех присутствующих ждет эксклюзивное угощение от шеф-повара ресторана, специально созданное в честь дня рождения артистки.

Фаина Раневская давно стала частью культурного кода страны. Ее голос, характер и фразы, разошедшиеся на цитаты, по-прежнему не теряют актуальности. Организаторы проекта уверены: юбилей актрисы - прекрасный повод оказаться «вне эпохи», вспомнив не только бронзовую легенду, но и саркастичную, сложную женщину, чья мечта о сцене предопределила ее судьбу.

Мероприятие состоится 28 августа в ресторане «Сенполия» (Москва). Вход для гостей по предварительной регистрации.