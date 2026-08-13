Где россияне чаще всего берут ипотеку на частные дома

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Рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) активно развивается. По данным Банка ДОМ.РФ, за первые семь месяцев 2026 года объём кредитования на строительство и покупку готовых частных домов достиг почти 21,4 млрд рублей. Всего было выдано свыше 3,1 тыс. кредитов. При этом структура спроса отчётливо смещена в сторону строительства: на сегмент ИЖС пришлось около 75% выдач — более 2,3 тыс. кредитов на сумму 16,1 млрд рублей. Такое соотношение показывает, что многие покупатели выбирают возможность создать жильё под собственные потребности.

География спроса выглядит разнородной, но в ней чётко выделяются лидеры. Московская область уверенно занимает первую строчку по количеству кредитов на строительство. За январь–июль 2026 года жители региона оформили 383 кредита на общую сумму 3,8 млрд рублей. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выглядит устойчивой: число сделок выросло на 26%, а объём финансирования — на 35%.

В пятёрку наиболее активных регионов также вошли Татарстан, Краснодарский край, Ленинградская область и Башкортостан. При этом темпы роста в отдельных субъектах заметно опережают средние показатели. Так, в Башкортостане количество выдач увеличилось на 54% к уровню прошлого года, а в Ленинградской области — на 28%. Такие цифры показывают, что интерес к ИЖС есть в регионах с самыми разными климатическими и экономическими условиями.

«ИЖС позволяет спланировать дом под образ жизни семьи. Интерес к такому формату есть в самых разных регионах страны. Отдельную роль в развитии ИЖС играет механизм эскроу: он повышает прозрачность расчётов и защищает средства заёмщика до выполнения подрядчиком обязательств. Это важное условие для дальнейшего развития сегмента», — отметил заместитель председателя правления банка Алексей Косяков.