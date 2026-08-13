Вива, Куба! В российской столице почтили память Фиделя Кастро

Люди несут цветы к памятнику Фиделя Кастро в Москве. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

К очень реалистичному памятнику основателя современного кубинского государства в центре московского района героев войны, науки и спорта Сокол 13 августа пришли, вместе с сотнями москвичей, чрезвычайный и полномочный посол Кубы Орта Гонсалес, замглавы МИДа Сергей Рябков, исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк и глава Российского общества дружбы с Кубой Алексей Лавров. Памятник Фиделю Кастро на площади, которая носит его имя, был установлен РВИО четыре года назад. Мемориал тогда открывали президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес.

— Фидель пробудил в кубинском народе особую любовь к российскому народу. Он стал создателем нерушимых братских отношений. Команданте десять раз приезжал в вашу страну и неизменно выражал восхищение российским народом, в котором он видел глубокое стремление к миру, великодушие и человеческую благородность, — отметил кубинский посол.

Фидель пробудил в кубинском народе особую любовь к российскому народу. Фото: РВИО

— Пример Фиделя должен служить для нас в России напоминанием о людях, которые проявляли твердость убеждений, силу воли в сложнейших условиях, — подчеркнул Сергей Рябков.

Здесь также открылась фотовыставка РВИО, рассказывающая о героической жизни и удивительной деятельности Команданте.

Фотовыставка рассказывает о героической жизни и удивительной деятельности Команданте. Фото: РВИО

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