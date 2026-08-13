Литва уже потратилась на установку ограждений из колючей проволоки вдоль границы. Теперь готовятся копать рвы. Фото: IMAGO/BOGDAN HRYWNIAK/imago-images.de/Global Look Press

Когда в среду министр обороны Литвы Робертас Каунас объявил о планах копать новые рвы на границе с Россией и Белоруссией, многие удивились. Во-первых, такие «сооружения контрмобильности», как их называют в НАТО, строятся в Литве уже давно - еще к первому апреля 2025 года предполагалось сдать все объекты. Во-вторых, идея копать рвы для того, чтобы остановить вражескую конницу, не считалась инновацией уже в древнем Вавилоне. Ну а ныне, во времена беспилотников и ракет, сооружать подобные преграды - вообще полный бред. Или прибалты думают, что к ним через границу поползут тысячи русских танков?

«Ключевое слово в ответе на вопрос о литовских противотанковых рвах – это слово «коррупция», - объясняет KP.RU глава Центра белорусских и прибалтийских исследований Института Европы РАН Николай Межевич. – Воровать деньги при строительстве фортификаций всегда легче, чем при строительстве детских садов – это аксиома. А если посмотреть на масштабы задуманного в Литве, становится ясно, что кто-то нацелился на жирный куш».

Но на оборонный пояс вдоль границы с Белоруссией и с Калининградской областью РФ литовский бюджет выделил всего 50 миллионов евро. Маловато будет! Ведь работы полно: «контрмобильные» канавы должны быть шириной в 20 метров, а на особо «танкоопасных» участках – аж до 150 м.

«Пятидесяти миллионов хватит на информационную кампанию, чтобы все уши прожужжать европейским политикам, ожидающим пресловутого нападения России на Евросоюз, что вот – есть проект отделиться от России рвами, - замечает эксперт. – А потом вдруг выяснится, что на сами рвы денег не хватило. Откуда их взять? А из бюджета Евросоюза – там никогда не жалеют средств на защиту то России».

Не менее безумной выглядит и популярная в Прибалтике и в Финляндии идея защититься от коварной Москвы, вновь наполнив водой осушенные еще во времена Российской империи болота.

«Тут против прибалтийских и финских параноиков взбунтовалась сама природа, - иронизирует Николай Межевич. – Дело в том, что климат в в балтийском регионе становится суше, для воссоздания непроходимых трясин просто не найдется достаточного количества воды. Не говоря ужо том, что не было еще в истории такого прецедента – чтобы люди сначала осушили болото, а потом сами же решили загубить отвоеванные у топи пахотные земли. Зато получится другое: карманы литовских чиновников наполнятся деньгами европейских налогоплательщиков».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Гадящая англичанка» пытается восстановить связь: Почему британские военные хотят поговорить с коллегами в России