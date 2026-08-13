Владимир Путин поздравил со 101-летием ветерана Евгения Знаменского

Ветерану Евгению Знаменскому 13 августа исполнился 101 год. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Во время своей поездки на Итуруп Владимир Путин нашел время поговорить по телефону с ветераном Великой Отечественной войны. Это Евгений Знаменский. Ему как раз 13 августа исполнился 101 год. Вот президент и позвонил ему поздравить.

Российский лидер поздравил Евгения Алексеевича, передал ему наилучшие пожелания и, конечно, пожелал здоровья. Ранее Владимир Путин написал ему еще и телеграмму, где отметил, что тот прошел «славный боевой путь, участвовал в Сталинградской битве, в освобождении Европы от нацизма и встретил победную весну в Берлине…» и еще раз поблагодарил за подвиг и трудовые свершения.

Владимир Путин и Евгений Знаменский давно знакомы. В 2025 году именно Евгений Алексеевич сидел рядом с президентом на красной площади на параде в честь 80-летнего юбилея Победы. Они так и сидели: Путин, Си Цзиньпин и тогда еще 99-летний Евгений Алексеевич. Да не просто сидели - Евгений Алексеевич попросил Владимира Путина: можно я пару слов поздравлений скажу нашему гостю из Китая? Президент с удовольствием передал.

Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, участник Великой Отечественной войны Евгений Знаменский во время парада, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

У Евгения Алексеевича богатая история.

Он сам из подмосковного Серпухова. Родился в 1925 году. В 38-м его отец актер Алексей Знаменский был репрессирован. Его потом реабилитировали, но уже посмертно.

К началу войны он работал на фабрике «Красный текстильщик», а в свободное от работы время помогал в городе тушить пожары после налетов фашистки авианалетов, обезвреживал зажигательные бомбы, строил противотанковые сооружения. А в 1943 - ушел на фронт.

Знаменский прошел через Сталинград, потом Белоруссию, Украину, Польшу, штурмовал Берлин - выявлял вражеские позиции, наводил на них артиллерию. Дважды был контужен.

Закончил войну он 2 мая 1945 года старшим сержантом артиллерийской разведки. И именно в погонах старшего сержанта он и был на Параде в 2025 году.

После войны Евгения Знаменского командировали на Дальний восток, где он продолжил служить и так и остался - работал на строительстве на Сахалине. Потом был Казахстан и только в 1956 году он вернулся в родной Серпухов. Кем только он работал на гражданке - и водителем, и мастером по окраске машин, и художником в школе-интернате, организовал любительскую киностудию, и даже в домодедовской милиции. С 85 года - на пенсии.