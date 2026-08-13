Прибавляла по девять килограмм в день: Осужденный вырастил в колонии гигантскую тыкву почти на полтонны

B колонии Кирово-Чепецка заключенный вырастил тыкву-гиганта. Фото: пресс-служба УФСИН России по Кировской области

В последние годы в России все больше огородников-любителей увлекаются выращиванием гигантских овощей. Невероятные новости пришли из ИК-11 в Кирово-Чепецке Кировской области. Один из осужденных, некий Александр У., сумел вырастить на местном хоздворе красавицу весом в почти полтонны.

В пресс-службе регионального управления ФСИН сообщили, что мужчина ранее заинтересовался темой овощей-гигантов, начитавшись статей о них в газете «Сельская жизнь». Решил попробовать и сам. Семена ему купила и прислала мама.

По словам самого Александра, он рассчитывает, что итоговый вес его «тыковки» за ближайшие несколько недель перевалит 500 кг. На пике роста она набирала по 9 килограммов в сутки, а сейчас скорость снизилась до 5-7 кг.

В колонии рассказывают, что после сбора урожая пустят гигантский плод на начинку для выпечки.

Стоит напомнить, что самая тяжелая тыква, которую когда-либо выращивали в России, весила 969 кг. Этот рекорд установил в прошлом году агроном-любитель из Москвы Александр Чусов, который уже больше десятка лет работает с «гигантами» на своей подмосковной даче.

Разумеется, мы позвонили Александру Чусову, чтобы узнать, что он думает о чудо-тыкве, которую вырастили в колонии на Вятке. Однако рекордсмен своим рассказом откровенно удивил:

- Когда увидел эту новость – сильно удивился и обрадовался, - заявил Чусов. - Дело в том, что мама этого человека покупала семена у меня. С семенами шла еще моя методичка авторская, где я делюсь собственным опытом. Но в течение сезона она потом еще несколько раз писала мне, задавая вопросы, консультируясь. Когда меня спрашивают о чем-то конкретном, я в первую очередь прошу показать актуальную фотографию плода. Надо же четко понимать, какие давать советы. А женщина мне ответила, что не может показать фото, потому что ее сын в колонии, а там снимать нельзя… Я, конечно же, удивился, что тыква растет в колонии. И, честно говоря, не ожидал, что из этого получится что-то весомое. Но как видите - получилось. Я рад, что ошибся.

- Это результат можно назвать потрясающим?

- Я очень рад за Александра. Я читал, что для тыквы сначала парник делали – как я и рекомендую. Словом, эта тыква выращивалась по науке, как нужно – ее правильно удобряли удобрениями, давали средства защиты, которые я прописал, использовали агротехнику. Соответственно, в открытом грунте, тыква, килограмм 500, при правильном уходе, вполне себе может вырастать. Это очень хороший результат.