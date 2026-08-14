«За мной девушки с матрасами бегают!»

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Обычно числом завоеванных женщин меряются в мужских коллективах. Но тут зашел недавно некий мсье из Самары на женский форум и прихвастнул. Получил несколько сотен откликов. Совершенно не таких, на которые рассчитывал. В том числе от своих собратьев.

Галина:

Эти подсчеты - как тест на взрослость. Если мужчина на вопрос «А сколько у тебя было?» отвечает: «Не скажу!» - такого можно брать. Проверено. Мой муж еще в период жениховства твердо попросил меня такие вопросы ему никогда не задавать. Именно в тот момент я и поняла, что хочу строить жизнь с этим человеком. Можно было и не спрашивать, потому что я до сих пор замечаю, как на него смотрят посторонние девушки и даже некоторые мои подруги. Батальон трофеев мог бы набрать при желании, потому что все при нем.

Тигриная морда:

Мне кажется, такое хвастовство сразу выдает возраст. Как раз 20-летние нынче этим не козыряют. Они вообще сейчас какие-то другие, и слава богу. Сын моей подруги с гордостью всем рассказывает: мы с моей девушкой уже три (!) года вместе. А друзья на него смотрят и серьезно так: вау, бро, круто!

Только на пенсии понимаешь…

Георгий

Когда в компании заходит разговор, кто чего добился в жизни, сначала, конечно, все рассказывают про работу, карьеру, дом, марку автомобиля. Но рано или поздно, на трезвую голову или нет, все равно возникнет вопрос: «А сколько у тебя было женщин?» Привирать бессмысленно, все мы люди взрослые, раскусят. Но когда я называю свою цифру, вижу в глазах ребят и уважение, и зависть. Одноклассник, который сменил несколько «Мерседесов», завидует мне. Мне! Хотя я даже машину никогда не водил.

Женщин у меня было… ну, скажем так, битком набитый автобус. Советский «Икарус»-гармошка из двух салонов. Помните, бегали такие, желтые.

Сейчас девушки закидают меня помидорами. Дорогие, мир так устроен. Это вам достаточно разрезом на юбке сверкнуть, и любой покорен. А среднестатистическому мужчине полигамия дается с большим трудом. Ужом вертишься, чтоб обратили внимание. Потому и хвастаемся достижениями.

Количество - это не всегда для статуса, иногда это попытка найти лучшее. К сожалению, только на пенсии понимаешь, что это не тот способ. Ну зато хоть есть что вспомнить! За мной женщины буквально с матрасами бегали!

Глафира:

Какая-то психология самца из учебника биологии. Но как-то странно хвастаться тем, что ты животное. Таким гражданам хочется посоветовать: вы себе звездочки рисуйте в тату-салонах после каждой победы. Тогда нам легче будет опознать, от кого шарахаться.

Сеня:

Подсчеты? Подобной ерундой малолетние пацаны занимаются. Взрослому мужчине интересно быть самым лучшим для одной любимой женщины. Но такими вещами хвастаться друзьям не будешь.

Братан, ты застрял на подростковом уровне ценностей. Сейчас женщины весьма открыты и беззаботны, так что мериться их количеством смешно. Сейчас реально круто - это долгий гармоничный брак и воспитанные и выпущенные во взрослую жизнь не голодранцами дети.

А то сначала ты их победил, а потом выясняется, что они все уже замуж вышли, пока ты новые фронта открывал.

Лучше б не прибегал

Аз есмь:

Какой-то крик души раненого птеродактиля. Такие еще существуют? Я понимаю, в советское время, когда все были равны в своей бедности, взрослые дядьки вели такие разговоры, пытаясь хоть чем-то выделиться из толпы. Но сейчас хвастаются обычно те, кто ничего не умеет. Прибежал, убежал, лучше бы не прибегал. Вот и добирают количеством. Хватают все, что плохо лежит. То ли санитары дискотек, то ли падальщики. Ну было у тебя много женщин, и чем хвастаться? Тем, что ни одна не захотела продолжения?

Алиса:

Господа хвастуны, если вы хотите наград за эти достижения, то грамоты вам должны выдавать в кожвендиспансере. Можно и медали «Почетный посетитель», «Оптимист года».

Слышала в стендапе: «Те, которые хвастаются, что у них была куча девиц, у меня для вас две новости. Первая - ничто хорошее не измеряется кучами. А вторая - это означает, что повторно с вами ни одна не согласилась, пришлось искать новых.

Можно брать!

Галина:

Эти подсчеты - как тест на взрослость. Если мужчина на вопрос «А сколько у тебя было?» отвечает: «Не скажу!» - такого можно брать. Проверено. Мой муж еще в период жениховства твердо попросил меня такие вопросы ему никогда не задавать. Именно в тот момент я и поняла, что хочу строить жизнь с этим человеком. Можно было и не спрашивать, потому что я до сих пор замечаю, как на него смотрят посторонние девушки и даже некоторые мои подруги. Батальон трофеев мог бы набрать при желании, потому что все при нем.

Тигриная морда:

Мне кажется, такое хвастовство сразу выдает возраст. Как раз 20-летние нынче этим не козыряют. Они вообще сейчас какие-то другие, и слава богу. Сын моей подруги с гордостью всем рассказывает: мы с моей девушкой уже три (!) года вместе. А друзья на него смотрят и серьезно так: вау, бро, круто!

ПЕРЛЫ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

«Да что ж такое, даже для поднятия самооценки мужчинам не обойтись без этих бессовестных и меркантильных женщин!»

«Копить жизненные достижения надо в рублях, а не в девушках».

«За мной толпой бегают женщины четырех лет от роду. На шею сами вешаются, обожают. Я в детсаду работаю дворником».

«Мериться количеством - это как на маркетплейсе набрать кучу хлама, примерить и обратно сдать».