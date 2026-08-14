Флокс - не ортодокс: Современные сорта умеют удивлять

Сиренево-розовые оттенки флоксов - классика. Именно такими мы и запомнили эти цветы на клумбах бабушек. Но и у классики бывает новое прочтение. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Флоксы многими дачниками воспринимаются несерьезно - это что-то исконно-посконное, ортодоксальное, доставшееся в наследство от бабушки. Такими были старые сорта - розовенькие, сиреневенькие, беленькие. У каждого на даче была делянка с этими многолетниками. Невзыскательные цветы, но радуют глаз. Однако современные достижения селекции способны удивлять даже бывалых садоводов. И требования к уходу у них посерьезнее.

Место в цветнике

Вообще флоксы - самодостаточные растения, они прекрасно смотрятся большими группами, в которых собраны разные сорта. Но, разумеется, их можно высаживать и с другими цветами. Очень красиво выглядят флоксы в цветниках природного стиля в сочетании с луговыми цветами и злаками. А также в компании лилий, дельфиниумов, роз, клематисов, бузульников, астильб, лилейников, золотарников, монард, лиатрисов и различных видов полыни.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Также следует учитывать тот факт, что у флоксов в процессе роста оголяется нижняя часть побегов. И чтобы скрыть голые стебли, в «ноги» к ним рекомендуется высаживать невысокие растения - гравилат, душицу, бадан, живучку.

И есть еще несколько правил размещения флоксов в саду, которые стоит учитывать. Например, сорта с пестрыми цветками лучше высаживать поближе, чтобы можно было рассмотреть их эффектную роспись лепестков. А сорта с мелкими цветками, напротив, размещать подальше - на расстоянии они смотрятся лучше.

Важно обращать внимание и на высоту сортов: низкорослые флоксы (от 35 см) хороши на переднем плане цветника, их можно разместить вдоль дорожек. А высокорослые сорта (до 150 см!) лучше отправлять на задний план.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Правила ухода

Флоксы принято считать неприхотливыми растениями, они издавна растут в деревенских цветниках, а там с ними особо никто не заморачивается - знай себе, поливай, и всех дел-то. Но это опять же работает со старыми сортами. С современными придется повозиться.

Полив. Флоксы - влаголюбивые цветы, поэтому поливать их нужно минимум 1 раз в неделю. А чтобы почва быстро не пересыхала, ее полезно замульчировать. И лучше всего сеном - оно подавляет развитие патогенных грибов, в том числе и мучнистой росы, которая часто поражает эти растения.

Подкормки. Есть разные схемы подкормок флоксов, в том числе и летом, но профессиональные цветоводы предпочитают кормить растения только весной. Два раза и оба в мае.

Но тут есть нюанс - первая подкормка должна быть внекорневой, то есть удобрениями нужно опрыснуть молодые побеги по листьям. Дело в том, что при температуре почвы ниже 10 °С корни флоксов практически не работают, они очень плохо всасывают воду и питательные вещества, поэтому удобрения, внесенные в почву в начале мая, могут не сработать. Для внекорневой подкормки подойдет мочевина - 5 чайных ложек на 10 л воды. Ее нужно провести в первых числах мая, когда ростки достигнут высоты 10 - 15 см.

Вторую подкормку флоксам нужно дать в конце мая. Это могут быть органические удобрения, например, настой навоза (коровяк), разведенный 1:15 или настой куриного помета 1:25 по 0,5 - 1 л на куст - в зависимости от его размера. Либо минеральные удобрения, например, аммиачная селитра - 2 ст. ложки на 10 л воды и монофосфат калия - 2 чайные ложки на 10 л воды. Оба - по 0,5 1 л на куст.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Подвязка. У некоторых сортов побеги довольно тонкие и слабые, а соцветия очень крупные, и они клонятся к земле под тяжестью собственного веса. Особенно после дождя. Поэтому, когда растения достигнут высоты 20 см, возле них нужно вбить колышек высотой около 1 м и по мере роста, подвязывать флоксы.

Впрочем, и сортам с прочными побегами подвязка не помешает, потому что их может повалить сильным ветром. Особенно это важно для высокорослых сортов.

Обрезка. Часто флоксы дают обильный самосев, но поскольку все сорта имеют гибридное происхождение, растения, выросшие из семян, часто не похожи на материнские и обычно менее эффектны. И если вы не хотите потерять ценные сорта в обилии самосева, обрезайте соцветия, после того как они отцвели. К тому же обрезка стимулирует образование новых соцветий, и цветение флоксов длится дольше.

А после заморозков у флоксов нужно полностью обрезать побеги, оставить пеньки высотой около 5 см.

Пересадка. Со временем флоксы разрастаются, их кусты загущаются, плохо проветриваются, что приводит к вспышкам болезней. Поэтому каждые 4 - 5 лет растения нужно выкапывать, делить и рассаживать. Делать это можно в конце августа - начале сентября или в начале мая.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП