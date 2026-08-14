Загляни в 2050-й: Как мы будем покупать продукты, учиться, лечиться и на чем ездить через четверть века

Роботы-доставщики для нас пока еще в новинку. Но скоро они научатся не только удивлять прохожих на улицах, но и стучаться к нам домой. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Человечество всегда пыталось заглянуть в будущее. А потом будущее вдруг раз - и наступило. Вот скажите, чего сейчас нет, что лет 200 назад казалось несбыточными фантазиями? Блюдечко, в котором можно увидеть другие города и страны? Оно теперь у каждого из нас в кармане - смартфон называется. Освоило человечество и летучие корабли, и путеводные клубки (навигаторы), и сапоги-скороходы (на эту роль вполне подходит моноколесо).

И пока фантасты с покрасневшими от бессонных ночей глазами ломают головы над тем, чем бы нас еще удивить, попробуем спокойно разобраться, как же на самом деле будет выглядеть жизнь россиян к середине XXI века.

ВСЕ УЖЕ ЗАКАЗАНО ЗА НАС

Начнем с самого приятного - шопинга. И, похоже, этого удовольствия в нашей жизни станет меньше.

Бум строительства торговых центров в США и Европе пришелся на 1970 - 1980-е.

В России - на начало 2000-х. Но на наших глазах происходит и их закат. По оценке Союза торговых центров, сейчас в стране около 8000 ТЦ, но каждый десятый из них в ближайшие годы ждет снос или трансформация (превращение в досугово-развлекательные комплексы).

Сокращается и количество обычных магазинов. Только в Москве и Санкт-Петербурге число торговых точек за год уменьшилось на 7300 - это почти 6% от их общего числа.

В то же время обороты рынка электронной торговли (а это маркетплейсы и т. п.) за 10 лет выросли, по разным оценкам, в 12 - 15 раз.

Но лиха беда начало. Все идет к тому, что в ближайшие 20 - 30 лет обычная покупка товаров вообще исчезнет как самостоятельное действие. Большинство из нас обзаведутся ИИ-агентами, которые будут автоматически управлять потреблением.

Простой пример. Холодильник фиксирует, что заканчивается молоко (или наступила суббота, а на полке нет пива - непорядок!). Нейросеть знает, какие продукты вы обычно покупаете. Она сравнивает цены в десятке магазинов, оформляет заказ и доставку на нужное время.

По оценкам консалтинговых компаний (например, McKinsey & Company), уже к сороковым годам до 60 - 70% регулярных бытовых покупок в развитых странах могут стать автоматизированными.

Супермаркеты тоже очень изменятся. Через 25 лет благодаря системам распознавания лиц мы будем жить как при коммунизме: большинство офлайн-магазинов в России будут работать по принципу «вошел, взял товар, ушел». А деньги спишутся со счета автоматически. Кассиры, как вы понимаете, станут анахронизмом.

В ТЕМУ

Власти Москвы работают над созданием роверов (роботов-курьеров на колесах), которые смогут самостоятельно заезжать в подъезды и подниматься на лифте до квартиры. Об этом рассказал недавно заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

- Это будущее, но мы уже сейчас об этом задумываемся, чтобы автоматическая доставка была встроена в транспортную экосистему города, - сказал чиновник.

ВОДИТЕЛЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ

Безэкипажным транспортом россиян сейчас уже не удивишь - вовсю курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом фуры без водителей. А к 2028 году, как обещает глава Минтранса Андрей Никитин, таких грузовиков на российских дорогах будет уже более трехсот. Перестали быть фантастикой и беспилотные трамваи.

Чего нам ждать дальше? В перспективе 15 - 25 лет, по мнению экспертов, большие города будет завоевывать концепция Mobility-as-a-Service (MaaS, в переводе с английского - «мобильность как услуга»). Сам термин появился в начале 2010-х годов.

Сегодня в кабине беспилотного грузовика для подстраховки сидит водитель, а удаленно процесс контролирует оператор. Но уже скоро машины станут полностью автономными, а шофер с оператором уйдут в курьеры. Если роботы позволят...Рамиль СИТДИКОВ/РИА Новости

На практике это может выглядеть так. Допустим, вам нужно доехать из дома в аэропорт. И вам будет достаточно открыть одно приложение, которое предложит сразу все варианты:

быстрый (такси, 45 минут, 2200 рублей);

дешевый (автобус + метро + электричка, 90 минут, 450 рублей);

комфортный (каршеринг + электричка, 60 минут, 900 рублей).

Вам останется выбрать подходящий маршрут и одним платежом оплатить сразу всю поездку. А приложение само распределит деньги между перевозчиками. То есть пользователю нужно будет покупать не билеты на разные виды транспорта, а маршрут целиком - из точки А в точку Б.

Наиболее известный пример уже работающей системы MaaS - приложение Whim в Хельсинки, которое объединяет общественный транспорт, такси, каршеринг и прокат велосипедов.

Автоэксперт Андрей Ломанов считает: в наш обиход вполне могут войти и летающие такси без водителей. Их движение можно организовать по специальным маршрутам, где они не будут создавать опасность окружающим. Правда, стоить такие поездки будут дорого. А вот что касается «обычных» летающих автомобилей, то на их перспективы эксперт смотрит скептически.

- Слабо верится, что в обозримом будущем летающие автомобили войдут в наш повседневный обиход. Как научить водителей летать в плотном трафике? Кто будет следить за техническим состоянием этих машин, контролировать соблюдение правил? В массовом порядке мы на воздушные машины не пересядем, - уверен Андрей Ломанов.

КСТАТИ

Без авто - совсем не то

Горячие головы уверяют, что через пару-тройку десятков лет собственный автомобиль в городах-миллионниках станет пережитком. Мол, сейчас мало кто имеет собственную лошадь - так же случится и с машиной.

- Личные автомобили как были, так и будут, - уверен Георгий Остапкович. - Они могут измениться, возможно, будут летать, как в «Пятом элементе». Но личный транспорт дает иное качество жизни и уровень комфорта, и никакие сервисы не станут ему достойной альтернативой.

МНЕ БЫ С НЕБА

Сначала мы долго привыкали к гоняющим по улицам курьерам. Потом постили в соцсетях приключения роботов-доставщиков, штурмующих российские сугробы. А скоро, похоже, будем привыкать к дронам, вылетающим стайками из супермаркетов. Не верите? Зря.

Российские маркетплейсы уже сейчас испытывают доставку по воздуху товаров в пункты выдачи заказов, оснащенных постаматами. Дроны-доставщики появились и в других странах. Лучше всего эта технология зарекомендовала себя в малоэтажных пригородах, и она очень выручает жителей труднодоступных населенных пунктов, куда можно таким образом отправлять не только продукты, но и медицинские препараты.

- В торговле приживаются решения, которые позволяют минимизировать расходы и снизить цены. Если этому будет способствовать беспилотная доставка по воздуху, то у технологии есть будущее, - уверен научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Да что мы все про доставку и про доставку? С помощью беспилотных систем удобно обследовать линии электропередачи, нефтепроводы, мосты и стройплощадки, контролировать состояние лесов и полей. И через 20 - 30 лет это будет обычным делом.

А наземные беспилотники возьмут на себя перевозку грузов на складах, уборку улиц, работу в шахтах и карьерах, на опасных производствах. Безэкипажные катера будут обследовать морские порты, трубопроводы и подводные кабели, участвовать в спасательных операциях.

- Внедрение в нашу жизнь новых технологий зависит от баланса рисков, которые они несут, и плюсов от их применения, - считает футуролог Александр Кононов. - Вспомните, как пришли в наши города электросамокаты. Да, они принесли определенные проблемы, но риски оказались не настолько критичны. То же самое касается гражданских беспилотников. Эти системы будут развиваться, если от них не будет исходить угроз для нашей безопасности.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

ПЕРСПЕКТИВЫ

«Вам шашечки или лететь?» Беспилотные такси уже вовсю тестируют в Москве. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Век живу - век учусь

Что и как еще изменится в ближайшие десятилетия.

ОФИСНАЯ РАБОТА

Нейросети возьмут на себя большую часть рутинных обязанностей: подготовку документов, анализ данных, бухгалтерию, переводы, программирование типовых задач и т. п. Скажем, юрист сможет за 15 минут подготовить договор, на который сегодня у него ушел бы целый день.

Многие офисные сотрудники не станут выполнять работу с нуля, а будут ставить задачи нейросетям и дорабатывать полученный результат. Умение эффективно управляться с ИИ будет необходимо на любой офисной позиции.

- В ближайшие 20 - 30 лет какие-то профессии могут исчезать, - говорит Георгий Остапкович. - Это закономерно. Когда-то у нас и телефонистки были… Но вообще профессии исчезают не так часто, как правило, меняется их функционал. Внедрение технологий обычно приводит к тому, что товары начинают стоить дешевле. И люди начинают тратить высвободившиеся деньги на что-то другое - на какие-то услуги, например. И там становятся нужны рабочие руки.

МЕДИЦИНА

Диагностика станет точнее и быстрее. ИИ будет анализировать снимки, результаты анализов и медицинскую историю пациента. Лечение станет более персонализированным, а обычный профилактический осмотр с использованием новых технологий сможет обнаружить риск болезни за несколько лет до ее появления.

ОБРАЗОВАНИЕ

Через 25 лет у каждого школьника и студента появится персональный ИИ-репетитор. Он будет видеть пробелы в знаниях, менять программу и скорость объяснения, подстраивая их под конкретного человека. Снизится и роль формальной «корочки». Компании будут оценивать не дипломы, а реальные навыки, которые можно будет мгновенно проверить с помощью того же ИИ.

Зато будет расти значимость и популярность коротких образовательных программ. Переобучение нужно будет проходить каждые 3 - 5 лет. Человеку придется в буквальном смысле учиться всю жизнь.

КУЛЬТУРА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Помните, какие перемены принесла в кино компьютерная графика? И какими нелепыми кажутся нам сегодня Змеи Горынычи и Кинг-Конги доцифровой эпохи? ИИ произведет новую революцию.

Уже сейчас нейросети пишут сценарии и создают короткометражки. А через 20 - 30 лет появятся и полноценные фильмы, сделанные нейросетями. При этом режиссером сможет стать практически каждый. Вам будет достаточно сказать своему ИИ: «Хочу детектив в стиле Тарковского, где главные роли играют молодые Олег Меньшиков и Моника Беллуччи, а действие происходит на Марсе». И нейросеть сгенерирует этот фильм за секунды.

Но никуда не денется и авторское кино, так что ИИ-индустрия не вытеснит традиционные виды искусства.

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ

У большинства людей появятся постоянные цифровые помощники. Они будут в курсе расписания и привычек человека, поэтому смогут решать за нас множество бытовых задач - планировать дела, помогать с покупками, путешествиями, обучением, финансами и т. п. Мы сможем переложить на них многие повседневные вопросы и освободить больше времени для себя.

Или для работы.

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