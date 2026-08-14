Тайны пчел: играют, могут лениться, летают по навигатору

Именно пчелы научились делать долго хранящийся мед. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

КП» поговорила с Владимиром Карцевым - ученым-энтомологом, кандидатом биологических наук, научным сотрудником кафедры энтомологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Эксперт рассказал, что в поведении пчел поражает воображение даже матерых исследователей.

1. Они умеют думать?

- У пчел нет коры больших полушарий головного мозга, да и самих полушарий. Но они ведут себя так, будто умеют думать, то есть решать логические задачи.

Мы проводили эксперимент. В университетской аудитории шмелю предъявляли пару искусственных цветков - «хороший» и «плохой», с сахарным сиропом или с водой, цветки различались по цвету. На второй парте сироп был в желтом цветке, а вода - в синем. На четвертой парте - наоборот, сироп в синем, а вода - в желтом. Шмели научились на одном месте садиться на желтый цветок и избегать синего, а на втором месте садиться на синий и избегать желтого. Чтобы обучиться, понадобилось несколько десятков попыток.

2. Как работает «внутренний навигатор»?

- Совершенно точно пчелы могут запоминать несколько точек кормления. Они используют разные ориентиры, видят поляризованный свет неба, чувствуют магнитные поля, - говорит эксперт. - Но как именно работает их «внутренний навигатор» - до конца непонятно. В том числе остается вопрос: а может ли пчела проложить прямой курс между двумя знакомыми точками на кормовом участке? В наших полевых опытах насекомые иногда прилетали к нам по кривой, облетая хороший знакомый ориентир (дерево), а потом постепенно спрямляли путь.

3. Могут лениться?

Многие пчелы пребывают в бездействии, просто неподвижно сидят и тратят мало энергии. Зато активно включаются в работу, когда это необходимо. Например, когда зацветет липа. Такой резерв - важная черта организации общественного образа жизни.

- Недавние исследования массовых перемещений тысяч пчел показали: примерно 20% насекомых работают только на половине всех так называемых элитных вылетов - фуражах за провизией: нектаром, пыльцой, водой, - поясняет эксперт.

Отдых для пчелы - это восстановительный сон. Во время него пчелка неподвижна, тельце и конечности «обвисают», антенны не двигаются или еле шевелятся, температура тела снижается.

4. Почему мед не портится тысячелетиями?

Археологи уверяют, что находили в гробницах фараонов мед трехтысячелетней давности и его можно было есть. Как с точки зрения биологии и химии продукту удается обмануть время?

- Охотно верю, что запечатанный пчелиный мед может храниться три тысячи лет. А чему там без доступа кислорода портиться? Но такие заявления все же надо бы проверить. Кто-то ведь этот мед из гробниц ел? Дорогой, наверное, продукт, - улыбается Владимир Карцев.

К слову, мед делают не только пчелы. «Его производят многие насекомые, хотя для ос и муравьев это нетипично. У шмелей мед более жидкий, но им и не нужны долговременные запасы, шмелиная семья живет один сезон. А пыльцу медоносная пчела запасает лучше, чем другие», - отмечает энтомолог.

5. Как оружие стало лекарством?

Сегодня из пчелиного яда выделяют токсин мелиттин для борьбы со смертельными болезнями. Как оружие защиты пчел превратилось в лекарство?

- Это получилось случайно. Эволюция пчелиными «руками» создала биологически активное вещество для защиты пчелиной семьи. А человек нашел ему нетрадиционное применение. Но так ли уж действенен мелиттин? Лабораторные испытания еще не говорят о достоверном терапевтическом эффекте. Требуются полноценные клинические исследования с участием людей, - обращает внимание Карцев.

КСТАТИ

Пчелиный клуб «для сугреву»

Как пчела, выходец из тропиков, приспособилась зимовать в умеренных широтах, в морозы, поддерживая температуру внутри пчелиного клуба не ниже 20 градусов?

- Когда температура снаружи падает ниже +10…+15 °C, пчелы собираются в плотный зимний клуб, - рассказывает эксперт. - На периферии клуба (мантия) температура значительно ниже - иногда до +6…+10 °C. Пчелки с края периодически меняются местами с теми, кто в центре. Тепло насекомые производят, активно сокращая грудные мышцы (те, которыми летают), но при этом крылья не двигаются. Энергию берут из запасов меда.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Эксперты Роскачества при покупке меда рекомендуют обращать внимание на такие детали:

Консистенция и тягучесть

Настоящий мед - плотный и тягучий. Если зачерпнуть его ложкой и начать крутить, качественный мед будет наматываться на нее, а стекать - медленной непрерывной тонкой струйкой, образуя на поверхности горку, которая медленно расходится. Мед не должен расслаиваться на жидкий и густой слои, а также иметь выраженный осадок или быть мутным. Важно: кристаллизация (засахаривание) - это естественный процесс для натурального меда. Жидким круглый год остается только мед акации.

Аромат и вкус

Натуральный продукт обладает легким и характерным для своего сорта ароматом. При этом у меда не может быть запаха плодов. Если «малиновый» или «черничный» мед пахнет ягодами - в него добавили искусственные ароматизаторы. Настоящий мед имеет легкую горчинку. Карамельный привкус выдает продукт, который перегрели для придания ему жидкого вида.

Не стоит соблазняться экзотикой

Основных медоносных растений, с которых пчелы собирают товарный мед в объемах для продажи, немного: липа, гречиха, подсолнечник, акация, каштан и дягиль. Неестественные цвета (например, зеленый или ярко-розовый) прямо указывают на добавление красителей и сиропов.

Проверяйте документы

При покупке на рынке или ярмарке требуйте ветеринарное свидетельство и протокол испытаний. На упаковке в магазине ищите отметку о соответствии ГОСТ 19792-2017 (для обычного меда) или ГОСТ 31766-2022 (для монофлорных сортов вроде липового или гречишного). Дополнительно полезно смотреть «Знак качества», год сбора и дату фасовки.

КАК ПРОВЕРИТЬ ПРОДУКТ ДОМА?

Роскачество предлагает несколько простых тестов:

Тест с бумагой: капните мед на салфетку или лист бумаги. Натуральный мед останется каплей. Разбавленный водой или сиропом начнет растекаться и оставит мокрое пятно. •Тест с водой: растворите ложку меда в теплой воде. Настоящий мед растворяется не сразу, а падает на дно и образует спиралевидные нити. При добавлении капли йода раствор не должен синеть (синева указывает на примесь крахмала или муки).

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