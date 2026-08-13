Герой спецоперации «Z» Дмитрий Гараев потушил танк и продолжил бой

Рядовой Юрий Данилович и Младший сержант Дмитрий Гараев

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел. Кто напуган — наполовину побит», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам повторял: «Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать».

ОТБИЛ КОНТРАТАКУ ВРАГА

Рядовой Юрий Данилович

Рядовой Юрий Данилович в составе штурмовой группы выполнял задачу по овладению опорного пункта противника на одном из важных тактических направлений.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям российских военнослужащих ключевые вражеские позиции были зачищены в кратчайшее время.

Юрий, ведя наблюдение, обнаружил вражеское подкрепление, которое было направлено к опорнику, чтобы вернуть утраченные рубежи.

Оценив обстановку, Данилович принял решение вступить в бой. Используя ручные гранаты и личное стрелковое оружие, Юрий уничтожил большую часть вражеских военнослужащих. Понеся потери, противник не сумел вернуть позиции и отступил.

Благодаря мужеству и самоотверженности рядового Юрия Даниловича российские военнослужащие закрепились на новых рубежах и позициях.

ПОТУШИЛ ТАНК И ПРОДОЛЖИЛ БОЙ

Младший сержант Дмитрий Гараев

Механик-водитель младший сержант Дмитрий Гараев в составе экипажа танка выполнял боевую задачу по огневой поддержке штурмовых подразделений.

В ходе выполнения боевой задачи танк попал под вражеский минометный огонь.

Несмотря на сложные условия, Дмитрий умело вывел боевую машину из-под удара, после чего продолжил обстреливать позиции противника.

Во время стрельбы танк подвергся атаке FPV-дронов, что привело к возгоранию внутри машины. Дмитрий без промедления применил средства пожаротушения и устранил возгорание.

Экипаж танка продолжил выполнять боевую задачу и уничтожил еще несколько огневых точек противника, которые мешали продвижению штурмовых групп.

После отработки боекомплекта танк вместе с экипажем вернулся в исходный район.

Благодаря отважным и профессиональным действиям младшего сержанта Дмитрия Гараева боевая задача была выполнена, и штурмовые группы заняли новые рубежи и позиции.