Быстрый путь к первой работе: Сергей Собянин рассказал, как студенты столичных колледжей проходят практику

На рабочие профессии сегодня стабильно высокий спрос. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Столичные школьники все чаще стали поступать в колледжи. Такой интерес легко объясним. Абитуриентам предлагают подготовку по самым актуальным направлениям на рынке труда: свыше 75% вакансий ориентировано на специалистов со средним профессиональным образованием. Практические занятия значительно сокращают путь от студенческой парты до первого рабочего места.

Сергей Собянин. АГН «Москва»

- Сегодня в московских колледжах на практику отводится 70% учебного времени. Тесное сотрудничество с работодателями и глубокое погружение в профессию уже с первого курса помогают готовить востребованных специалистов под реальный запрос рынка труда. Две трети старшекурсников получают предложение уже во время учебы, а 95% выпускников успешно трудоустраиваются, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Обслуживают поезда и собирают авиадвигатели

В этом году на бюджетные места в колледжах зачислены более 41 000 вчерашних девятиклассников, это на 4000 больше, чем в прошлом. Среди самых популярных направлений - настройка роботизированной техники, медицина, пожарная безопасность, столярные работы, ремонт автомобилей, производство и обслуживание авиационной техники.

Четыре года назад московских школьников впервые набирали на специальность «Организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях», а сейчас выпускники уже работают по специальности. Обучение они проходили в Техническом пожарно-спасательном колледже имени Героя Российской Федерации В. М. Максимчука.

Многие школьники выбирают направление «информационная безопасность», чтобы позже работать в ИТ-компаниях. Знания будущим айтишникам предоставляют на базе колледжа связи № 54 имени П. М. Вострухина.

Во всех столичных колледжах создана технологичная инфраструктура: современные лаборатории, ИТ-полигоны, учебные и производственные мастерские. Со второго курса студенты отправляются осваивать профессию на предприятиях.

- Свыше 90 000 студентов колледжей прошли практику в столичных компаниях. Под руководством опытных наставников ребята осваивали современное оборудование, знакомились с технологическими процессами и участвовали в решении реальных производственных задач, - рассказал Сергей Собянин.

Сейчас у колледжей более 3800 партнеров среди работодателей. Все - лидеры своих отраслей. Больше 1500 студентов промышленных специальностей работали на станках, контролировали качество изделий и вместе с наставниками занимались сборкой авиационных двигателей. Будущие айтишники стажировались в столичных центрах предоставления госуслуг, занимались промпт-инжинирингом, работали с ИИ и инструментами генеративного AI. Ребята, решившие связать свою жизнь с железными дорогами, осваивали управление подвижным составом на МЦД и в дальнем пригороде, анализировали пассажиропоток, а также обслуживали поезда в Московском метрополитене, помогали диспетчерам контролировать движение поездов по графику.

Выезды со скорой и реставрация собора

Студенты медколледжей получают профессиональные навыки, работая с действующими врачами. Им предоставляют возможность сопровождать бригады со Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова, быть ассистентами в операционных в Боткинской больнице, знакомиться с новейшим оборудованием.

Будущие архитекторы этим летом приняли участие в реставрации Веденского собора в Тверской области. Они составляли чертежи, фиксировали состояние памятника архитектуры, а также помогали создавать экспозицию Музея священномученика Алексия Сибирского.

- Это была не только выездная практика, но и возможность прикоснуться к истории и внести свой вклад в сохранение культурного наследия России. Ребята не просто выполняли задания, но смогли осознать значимость своей профессии, что сложно сделать в аудитории, - объясняет директор колледжа «26 КАДР» Юлия Соколина.

Студенты колледжа «ИТ.Москва» теперь знают, что не только декорации имеют значение в театре. Они разрабатывали систему навигации для театра «Русская песня», а также создали единый визуальный стиль с указателями. Подготовкой костюмов для спектаклей «Обыкновенное чудо», «Дубровский» и «Анна Каренина» открытого театрального пространства «Арт-платформа» занимались ученики «Первого МОК». Для этого будущие дизайнеры погрузились в историю XIX века и переосмыслили эстетику через нынешнюю моду.

КСТАТИ

В Москве откроют семь инновационных учебных заведений

Такой инновационный колледж в стиле русского авангарда сейчас строят в Коммунарке. Там будут учиться более 16 тысяч студентов. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Последние годы приоритетом в образовании стала помощь школьникам с выбором профессии. Девятиклассники получили возможность проходить программу комплексной профориентации на базе инновационного центра «Профессии будущего». Многие предпочитают не идти в старшие классы, а поступать в специализированные колледжи. В связи с этим в Москве решили создать семь инновационных колледжей, где смогут обучаться около 60 тысяч студентов. Среди направлений - креативные индустрии, ИТ-технологии, здравоохранение, гостеприимство и туризм, промышленность, транспорт, строительство и другие.