Прохор Шаляпин впервые показал свой дом за 150 млн рублей

Новый дом Прохора - трехэтажный, под землей спрятан еще один этаж. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

После участия в реалити-шоу «Звезды в Африке» и сибаритских видео под лозунгом «Не для работы создан я!» на Прохора Шаляпина внезапно свалилась всенародная слава. В соцсетях ролики артиста собирают миллионы просмотров, что позволяет ему неплохо зарабатывать на рекламе и на ведении всевозможных мероприятий.

С первых больших заработков Шаляпин купил квартиру в Мытищах для своей мамы, перевезя ее с отчимом и котами из родного Волгограда. А теперь артист позаботился и о себе. В интервью «КП» Шаляпин рассказал об очередной большой покупке - загородном доме площадью 1100 метров в Новой Москве.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Прохор Шаляпин - выпускник телешоу «Фабрика звезд». Настоящее имя - Андрей Захаренков. Легенда о том, что он является потомком Федора Шаляпина, была придумана им для пиара. В 2004 году Прохор поменял паспорт и взял себе фамилию знаменитого артиста.

Был трижды женат. Первый брак случился, когда певцу было 18 лет, жена была намного старше его. Второй супругой певца стала предпринимательница Лариса Копенкина, она была старше на 28 лет. Третья супруга артиста - 47-летняя бизнесвумен из Канады Татьяна Дэвис, разница в возрасте у них была 9 лет.

«Выбирал место с расчетом, что скорая быстро доедет»

Прохор встречает нас в обломовском бордовом халате со своей традиционной улыбкой Чеширского Кота.

- Тут еще работы непочатый край, многое нужно переделать, - показывает он свои владения.

Во владениях Шаляпина есть даже собственный винный погреб. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сорок соток земли, 10 спален и 8 санузлов. За высоким забором - просторный особняк из красного кирпича. На въезде стоит еще один дом, поменьше, для помощников по хозяйству. Прежний хозяин отстроил поместье в начале 2000-х. От бывшего владельца артисту достались сауна и бассейн. Дом трехэтажный, но в подвальных помещениях есть еще один цокольный этаж. Там расположены винный погреб и сейф с пуленепробиваемой дверью.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- У тебя теперь есть собственный бункер, - говорю новоселу.

- Зачем он мне? Я на нижнем этаже лучше сделаю домашний кинотеатр. Буду там с друзьями фильмы смотреть.

О стоимости своего особняка певец скромно умалчивает, но на сайтах недвижимости дома и участки такого же метража в этом районе стоят в пределах 100 - 150 млн рублей.

- Долго на дом копил?

- Года два.

- В кредит брал?

- Нет, занимал, у меня небольшой долг есть. Процентов 15 где-то осталось отдать. Но мне еще надо вложить полстоимости этого дома, чтобы обновить его. Хочу его осовременить. Сейчас буду разговаривать с инженерами, что можно сделать. Я бы хотел окна продлить до пола. По дизайну дома у меня тоже много вопросов. Мебель, несмотря на то, что она приличная, тоже заменю - хочется, чтобы было все новое, свое.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Огород будет?

- Я не любитель. Только сад и газон. Хочу сюда приезжать, чтобы на шезлонге полежать. А зимой, может, шашлычок пожарить в мангале. Я этот дом случайно нашел. Место тут непопулярное у артистов, все почему-то любят Новую Ригу. Но мне хотелось жить поближе. Это официально Москва. И главное, есть поликлиника под боком. Это сегодня нам 40 лет, а завтра будет больше. Так что я уже покупаю жилье с расчетом, куда быстрее скорая приедет (смеется).

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

А вообще осуществилась моя большая мечта. Я приехал в Москву в 1999 году и даже подумать не мог, что у меня получится обзавестись такой недвижимостью. Артистический путь очень зыбкий, многие гораздо более выдающиеся музыканты остались не у дел. Конечно, есть такие артисты, как Стас Михайлов, Дима Билан, Филипп Киркоров, которые заработали кровью и потом на свои дома. Я смотрю на это всегда с восхищением.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Я тут недавно с Киркоровым снова начал общаться (артисты приятельствовали, когда Прохор участвовал в шоу «Фабрика звезд». - Ред.). Он, конечно, пахарь. Я ему порой завидовал, думал: «Прохор, ты же тоже так можешь!» А другая часть меня говорила: «Это же надо много работать, а зачем тебе это надо?» (Смеется.)

- Как считаешь, что повлияло на твой успех? Твои юморные рилсы (короткие ролики в соцсетях. - Ред.) или реалити-шоу?

- У меня наступил период, когда мне стало все равно. И я начал говорить все, что думаю. Моя открытость и чувство юмора вытолкнули меня наверх. Я стал собой, перестал стесняться, что я ленивый человек, что я, несмотря на то, что много работаю, работать не люблю. Избегаю тяжелой работы, тем более бесплатной. Стараюсь притвориться, что болею и не могу поехать на какое-то мероприятие.

- Ты, кстати, редко ходишь на светские тусовки.

- Я их не люблю. Тусовки забирают энергию.

«Хочу троих детей»

- Кто тебе будет помогать по хозяйству?

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- У меня живет семья работников - Жорик с супругой Шахистой. Они помогают мне по дому.

- Детская комната будет?

- Конечно! Я мечтаю иметь троих детей!

- Внебрачных пока нет?

- Они не внебрачные, это я был донором, сдавал свой биоматериал. Самое главное, чтобы были брачные (смеется). Хотя я считаю, что смысл жизни человека в собственной реализации. Если дети есть - это замечательно. Но если их нет, на все воля Божья.

- Зачем ты, кстати, написал завещание? Ты же молодой (42 года. - Ред.).

- Завещание должен иметь каждый, у кого есть какое-то имущество. Чтобы его наследники не ругались.

- У тебя человек, которому ты можешь доверить свои активы, - это мама?

- Да. Она и отчим - мои самые близкие люди. Я их поддерживаю, люблю искренне, переживаю за них. Они недавно ездили отдыхать в Сочи, я им купил путевку на 10 дней. Сейчас мы с мамой вообще в одном доме живем, просто в разных подъездах. Я продал мамину квартиру в Мытищах и купил ей трехкомнатную, в 75 квадратных метров, в Москве на Автозаводской, по соседству со мной. Мама счастлива.

- В этом доме, как думаешь, какое у тебя будет самое любимое место?

Артист собирается на днях набрать в свой бассейн воду и устроить дебютный заплыв. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Бассейн мне очень нравится. А так, конечно, приятно, когда у тебя спальня 50 метров. Я вырос в бедной хрущевке. Когда под ногами своя земля и вокруг тишина, это замечательно!

Мебель осталась от прежних хозяев, музыкант планирует со временем заменить ее. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новой возлюбленной чуть меньше 70

- Говорят, у тебя новая дама появилась...

- Да, богатая вдова, четырех мужей похоронила. Все умерли своей смертью, она не причастна (смеется).

- Ты проверял?

- Я ей доверяю. В принципе, она еще молодая.

- Сколько ей лет?

- Чуть меньше семидесяти. Мы познакомились на косметологических процедурах. Омолаживались. Лежали рядом. Она прекрасно выглядит, сейчас, правда, ей поменяли сустав. Неудачно упала, пришлось ложиться на операцию. Я удивился, что у нас в Москве по ОМС бесплатно делают хорошие суставы. Чтобы вы понимали, протез стоит около 20 тысяч долларов (1 млн 650 тысяч рублей. - Ред.).

- Ты уже показал ей свой дом?

- Она, конечно, приедет ко мне в гости. У нее и самой есть квартира в центре. И дача есть.

Кухня - светлая и просторная, со всей необходимой техникой. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Она не помогала тебе финансово в покупке дома?

- Нет. Хотя она состоятельная женщина. Но переругалась с неблагодарными детьми.

- Из-за тебя?

- Нет, она с ними до меня поругалась, потому что они все время требуют от нее деньги и не дарят в ответ никакой любви. Она их всех послала и сказала, что будет кутить и наслаждаться жизнью. А они получат в наследство то, что после этого останется. Поэтому не осуждайте женщин, которые в 80 лет выходят замуж за молодых. Она мне симпатична, мы хорошо дружим.

- Тебе нравятся дамы элегантного возраста, но ты хочешь детей. Как это все совместить?

- Детей я очень хочу, и, слава богу, пока у меня здоровье позволяет. Но меня очень не устраивает наш Семейный кодекс. Если в него вникать, то он против мужчины. Считаю, его надо модернизировать, чтобы для девушки на первом месте стояли любовь и создание семьи. А у нас Семейный кодекс превратил женщин в охотниц. Многим надо поскорее от богатого забеременеть и залезть к нему в карман, а потом на эти деньги содержать своего любовника, какого-нибудь тренера из фитнес-зала. А самое страшное, если вы с женой разругаетесь, она потом может запретить общаться с детьми. Я насмотрелся этих историй.

- Мама тебя не терзает с внуками?

- Нет. Ей хочется внуков, но она понимает, что вокруг одни капканы. А мне очень хочется настоящую любовь встретить, чтобы прям окунуться в нее до одури и родить детей. А потом, если придется жалеть, то хотя бы будет о чем - что я любил...

- Оглядываясь назад, к кому у тебя были настоящие чувства, а с кем - пиар?

- Я ко всем тепло относился. Но, конечно, моя самая любимая женщина - это Копенкина (вторая жена Шаляпина, которую он представлял как миллионершу и успешную бизнесвумен в сфере недвижимости. - Ред.). Я ее любил. Калашникова (звезда ток-шоу, бывшая невеста певца. - Ред.) - красивая, добрая девушка, но у нее есть минусы. Она иногда шла напролом и порой бестактно себя вела. К Цымбалюк-Романовской (бывшая жена Армена Джигарханяна. - Ред.) я тепло относился, но все же больше как к другу. Пытался влюбиться, но не получилось. И уже пять лет, как нет Тани Дэвис (последняя жена Прохора, бизнесвумен из Канады, скончавшаяся из-за осложнений после ковида. - Ред.). Представляешь, пять лет назад у нас была свадьба в Вегасе. Мы до сих пор с родителями Тани на связи. Они говорят: «Наша жизнь остановилась после смерти дочери, мы не живем, мы просто существуем».

- У них не осталось внуков?

- Таня не хотела детей. Я тоже ей говорил: «Давай или ЭКО сделаем, или суррогатную мать возьмем, чтобы у нас был ребенок». «Нет, не хочу», - она отвечала.

А я все-таки думаю, что если есть имущество, деньги, возможности, то дети нужны. Даже если они вырастут неблагодарными. Считаю, чтобы не разочаровываться, просто ничего не надо ждать от людей. Даже от самых близких.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

БЛИЦ

«Мой главный недостаток - лень»

- Я с удовольствием трачу деньги на...

- На маркетплейсах. Покупаю все подряд: массажеры, БАДы.

- Приходится экономить на...

- На элитной недвижимости в центре Москвы. Живу в экономе. В обычной сталинской квартире. Но, правда, у меня потолки высотой 3,6 метра и площадь больше 100 квадратов.

- Самая любимая вещь в доме - это...

- Массажное кресло.

- Я не приемлю в людях...

- Хамство, грубость, невежество.

- Женщины любят меня за...

- Искренность, доброту и надежность.

- Мой самый главный недостаток...

- Лень.

- Больше всего я заработал на...

- Конечно, на рекламе.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

А В ЭТО ВРЕМЯ

Поклонница с мечом

- Поклонницы тебе доставляют хлопоты?

- Недавно страшная история была. Девочка из Новосибирска приехала в Москву, поселилась в монастыре. Ежедневно приходит ко мне во двор с мечом, караулит.

Целыми днями стоит и машет им у подъезда. Мама уже подходила к ней, и полицию мы хотели вызвать. Она говорит: «Пока за Прохора не выйду замуж, не уйду».

- Вообще женщины готовы ради тебя на многое?

- Меня нельзя обвинить в том, что я альфонс, потому что я очень много зарабатываю сам.

- Но богатые дамы предлагают тебе миллионы за свидания? Не за интимные, а просто за ужин с беседой.

- Сейчас меня пригласили на Мальдивы, чтобы я полетел туда с веселыми женщинами за компанию. Я говорю: «Ребята, я не эскортник. Я хорошо зарабатывающий артист. Зачем они мне нужны, эти рандеву?».

- Много денег предлагали?

- Я даже не знаю сколько. Типа, сколько запросишь. Точно не меньше, чем за концерт. Только концерт - я приехал, спел и уехал. А здесь я буду с ними, допустим, неделю кутить.

- Сумма с шестью нулями, скорее всего.

- Я человек не гордый, но если еду на отдых, мне самому надо отдыхать, а не других развлекать.

КСТАТИ

«Долина настроила против себя всю страну»

- Мошенники за тобой охотятся?

- Постоянно названивали по телефону, просили денег под разными предлогами. Я был вынужден поставить блок на все номера, которых у меня нет в записной книжке.

- Как тебе история с Ларисой Долиной?

- Мне ее искренне жаль, потому что она очень долго шла к своему успеху. И жизнь ее поколотила хорошенько. В зрелом возрасте так опростоволоситься с этими мошенниками, настроить против себя всю страну... Я ее никогда не любил. Мы даже как-то за столом с ней сидели, спорили. Она: вы, «фабриканты», да кто вы такие? Говорю: я из «Фабрики звезд», но я в Академии Гнесиных учусь, у меня высшее музыкальное образование. И я, извините, ваш джаз тоже терпеть не могу. Это американская культура, не наша. Сказал, что я Зыкину слушаю, мне нравится хор Пятницкого. Но при этом я всегда Долину уважал.