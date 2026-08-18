Дальневосточных леопардов стало больше

Недавно Толстушка - леопардесса, которую курирует «Комсомольская правда», стала мамой. Пресс-служба НП «Земля леопарда»

Очень хорошая новость пришла аккурат к 181-му дню рождения Русского географического общества. Ученые России и Китая, затаив дыхание, сопоставили результаты фотомониторинга мировой популяции дальневосточного леопарда. И облегченно выдохнули: если в начале 2000-х на планете насчитывалось всего 35 особей, то сейчас их более двухсот! И это невероятный успех, ведь популяция одного из редчайших животных планеты, самого северного и самого мирного подвида, никогда не нападающего на человека, находилась просто на грани вымирания.

Итак, после долгих и кропотливых подсчетов, а затем взаимной проверки экспертами подтверждено: в Китае и России зарегистрировано 223 дальневосточных леопарда - как взрослых, так и котят, из которых 135 живут в приморском нацпарке «Земля леопарда», 115 - в Северо-восточном национальном парке тигра и леопарда КНР, а 27 особей являются трансграничными, то есть регистрируются в двух странах.

Этот благородный хищник служит еще и главным индикатором экологического благополучия местности. Пресс-служба НП «Земля леопарда»

Полученные данные - результат долгого пути. Планета могла потерять прекрасного зверя, если бы в 2012 году при помощи РГО не была создана «Земля леопарда», что позволило взять популяцию под охрану и обеспечить трехкратный рост в России.

Леопарды начали возвращаться в соседние провинции Цзилинь и Хэйлунцзян, где в 2017 году также был создан нацпарк. 16 мая 2024 года в Пекине в присутствии Президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина было подписано соглашение о создании первого в мире трансграничного резервата для дальневосточного леопарда и амурского тигра - «Земля больших кошек», объединившего охраняемые территории.

Этот результат говорит не только о спасении мирного и одного из редчайших на планете животного. Леопард - индикатор здоровья экосистемы, ее вершина: если популяция стабильна, значит, благополучны и кормовая база, и реки региона, и леса - без пожаров, с чистым воздухом для юга Приморья. Значит, леопарды чувствую себя в безопасности и активно заводят детей. Кстати, самка Толстушка, названная в честь еженедельного выпуска нашей газеты, тоже активно поднимает демографию. Фотоловушка зафиксировала ее с малышом - симпатичным котенком, который через несколько лет превратится в настоящего альфа-самца.

«Земля леопарда» - это около 300 тысяч гектаров заповедных территорий, где редкий зверь чувствует себя как дома. Пресс-служба НП «Земля леопарда»

В ТЕМУ

Специалисты России и Китая проанализировали совместные данные по амурскому тигру - юго-западной группировки общей популяции этого хищника. На территории резервата зафиксировано 147 взрослых тигров и котят, из которых 72 зарегистрированы в Северо-восточном национальном парке тигра и леопарда, 96 - на «Земле леопарда», 21 - трансграничные.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Комсомольская правда» поздравляет Русское географическое общество со 181-й годовщиной со дня рождения и желает всем причастным к этому празднику удачи, здоровья, новых путешествий и эффективного труда на благо России и наших друзей!

При поддержке Русского географического общества