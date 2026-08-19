Легкая атлетика против легкой эротики

Полина Кнороз признается: ей неприятно, когда больше обсуждают ее внешность, чем спортивные результаты. Максим БОГОДВИД/РИА Новости

Международная федерация легкой атлетики объявила новый крестовый поход. Теперь под удар попали те, кто освещает соревнования, - фотокорреспонденты, телевизионщики и блогеры, сосредоточенные на сексуальных картинках со спортивных арен.

Техника виновата

Одной из первых начинание поддержала российская прыгунья с шестом, обладательница лучшего результата сезона в мире (4,87 м) и просто красавица Полина Кнороз.

- Давно пора прекратить пускать на стадион тех, кто стоит в секторах для тройного и прыжка в длину и фоткает девчонок в неподобающих позах. Что эти люди делают на стадионе? Отлично, что таких съемок больше не будет, - сказала Кнороз.

В разработке рекомендаций для СМИ также приняли участие еще одна шестовичка из Британии Холли Брэдшоу, сербская прыгунья в длину Ивана Шпанович и хорватская прыгунья в высоту Бланка Влашич.

Бланка, кстати, и раньше говорила, что в прыжках в высоту ракурс снизу часто дает компрометирующие изображения, а замедленные повторы иногда просто унижают, а не показывают технику.

Но почему о проблеме заговорили только сейчас? Все дело в техническом прогрессе. Современные камеры могут разглядеть каждый прыщик на теле даже с большого расстояния. Ранее уже запретили снимать спринтеров в момент низкого старта.

Подобные негласные правила на соревнованиях всех уровней есть и в плавании, где запрещено снимать фото и видео сзади стартовых тумбочек.

Низкий старт

Сексуальные позы и движения можно подловить и в других видах спорта. К примеру, в прыжках в воду. Операторы чаще показывают спортсменок сбоку или общими планами, избегая чистого кадра «сзади» в момент подготовки и отталкивания. Это скорее сложившийся профессиональный стандарт, а не жесткая норма. Но есть замедленные повторы и стоп-кадры, которые могут показать крутящегося в полете спортсмена в «неприличной» позе.

В спортивной и художественной гимнастике тоже достаточно сомнительных с точки зрения эстетики поз.

Но есть виды спорта, где без «вида сзади» далеко не уедешь. Прежде всего это касается велоспорта, где для снижения сопротивления воздуха гонщикам приходится опускать плечи поближе к рулю, а над дорогой всплывает «пятая точка». Снимать гонщиков только спереди всю дистанцию во время соревнований на шоссе просто нереально.

Такой же «поплавок» мы видим во время соревнований конькобежцев, особенно после финиша, когда они, выложившись, просто не могут стоять прямо и докатывают в виде буквы Z. Да и на льду невозможно снимать только спереди и сбоку, поэтому спортсмены идут на визуальные ухищрения. На комбинезонах между ног у многих яркие геометрически неровные вставки, которые как бы размывают привычные формы.

Этические нормы показа соревнований добрались и до горных лыж. Здесь дело тоже в старте. Почти все горнолыжники уходят на дистанцию со «старта Килли». Знаменитый француз еще 60 лет назад, опираясь на палки, наклонялся, а потом распрямлялся, как бы выстреливая, что придавало дополнительное ускорение. Так вот теперь этот момент старта у девушек стараются сзади не показывать, смещая ракурс на их ботинки.

Камеры отвлекают

Массовых судебных исков именно против телевещателей за слишком сексуальные ракурсы пока нет. Встречаются жалобы, которые рассматриваются внутри федераций, где стараются тихо урегулировать этот вопрос.

Из известных историй можно вспомнить скандал в женском рестлинге в Японии, когда спортсменки подали иск против фотографа, который специально снимал их в провокационных позах. Дело завершилось мировым соглашением: фотограф удалил материалы и выплатил компенсацию.

Но в соцсетях спортивной «клубнички» хватает. К примеру, та же британская прыгунья с шестом Холли Брэдшоу жаловалась, что ее снимки с неудачных ракурсов гуляют по Сети и собирают непристойные отклики, а телекамеры отвлекают во время прыжка.

Ей вторит сербская прыгунья в длину Ивана Шпанович: мол, неправильно поставленные камеры не только вызывают дискомфорт, но и мешают разминке, увеличивая риск травмы. Ивана считает, что такие кадры имеют «долгосрочные последствия для психического здоровья».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Грудь по ветру

В фигурном катании тоже есть пикантные ракурсы. А иногда спортсменки сознательно идут на «клубничку». Так, в 2018 году Елизавета Туктамышева во время выступления на финале Гран-при в Канаде сняла верхнюю часть костюма и осталась в кружевном бюстгальтере.

На проходившей недавно женской велогонке «Тур де Франс» произошел сексуальный скандал. Несколько команд заявили, что некоторые велогонщицы увеличивают себе грудь для лучшей обтекаемости. Речь идет не об операции, а набивке топика прокладками, что помогает ехать быстрее.

Тут же появились вполне доказательные выкладки ученых. Так, профессор, специалист в области аэродинамики Берт Блокен из университета в Шотландии заявил, что изменение формы груди перенаправляет воздушный поток и уменьшается избыточное давление на бедра. По его подсчетам, этот эффект снижает аэродинамическое сопротивление на 3,6% и дает выигрыш в 0,78 секунды на каждом километре гонки с раздельным стартом.

И вот 4 августа перед индивидуальной гонкой с раздельным стартом всех гонщиц за 10 минут до начала обязали пройти специальный контроль. Девушек проверяли женщины-комиссары. Никто дисквалифицирован не был.

Кстати, в этой гонке с раздельным стартом на 21 км победила швейцарка Марлан Ройссер, которая опередила голландку Лику Нойен всего на 4 секунды. А увеличенная грудь, по подсчетам профессора, позволила бы скинуть на такой дистанции 16 секунд.

МНЕНИЕ ЗА

«Дураков надо гнать со стадионов»

Иоланда ЧЕН, чемпионка мира по тройному прыжку, комментатор:

- А вы думаете, болельщики только за этим и сидят у экранов телевизора? То, что ненормальные фотографы наснимали в спорте, не идет ни в какое сравнение с тем, что творится у нас на эстраде. Голые-голые тетки скачут на всех сценах страны, смотри что хочешь - пожалуйста. В этом плане в спорте все значительно эстетичнее и целомудреннее.

Легкая атлетика от этих новых правил ничего не потеряет, потому что в спорте любят движение, красоту, эстетику, борьбу, предвкушение высоких результатов, здоровую конкуренцию. А дураков надо гнать со стадионов.

и ПРОТИВ

«Следите за правилами соревнований»

Ольга ВИНОКУРОВА, модельер-дизайнер костюмов для фигурного катания:

- Международный союз конькобежного спорта четко прописывает, какие костюмы должны быть у фигуристов: запрещена обнаженка, запрещена театральщина, за неподобающие костюмы спортсмену могут снизить баллы. Все фигуристы об этом знают с юного возраста. Следите за правилами - и тогда неприятных ситуаций не будет.

И если в женском волейболе прописано, что форма - это топы и трусы, ну, значит, так и должно быть. Либо надо менять правила, но не накладывать никаких ограничений на фотографов. Если перегнуть палку с запретами, можно и отпугнуть болельщиков.

А если ты идешь заниматься сумо, где выступают в этих маваси - «трусики» у них так называются? Ну, не ходи тогда туда, если это тебе претит.