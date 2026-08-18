Северный полюс, остров Пасхи и Азоры: что считают своими географическими открытыми люди, для которых путешествия - работа

Фото Майи Ломидзе

Сегодня, 18 августа, в России отмечают День географа. KP.RU спросил у людей, для которых путешествия - работа, что они считают своими личными географическими открытиями.

Майя ЛОМИДЗЕ, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России:

- Северный полюс - самое яркое географическое открытие. Это ни на что не похожее впечатление, ни на что не похожая поездка - на ледоколе «50 лет Победы» вместе с «Клубом полярных путешествий». Не менее впечатляющими оказались невероятно захватывающие истории, связанных с экспедициями на Полюс. Каждая экспедиция - парадоксальное свидетельство стойкости и упорства человека и одновременно абсолютно нерационального стремления к познанию, открытию новых земель.

Земли Франца Иосифа Фото: Юлия СМИРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

И раз уж прозвучало слово «земля» - то одним из самых ярких оказалось также посещение Земли Франца Иосифа, национального парка «Русская Арктика», где работает самая северная почта страны. И можно отправить себе или кому-нибудь открытку. И они доходят! А здания заброшенной полярной станции действуют как машина времени и словно переносят в другую эпоху.

Самая северная почта страны. Фото Майи Ломидзе

Воскан АРЗУМАНОВ, коммерческий директор туроператора Tez Tour:

- У меня вся жизнь связана с географией и путешествиями. Я вырос в семье военных, поэтому еще во времена СССР успел пожить в совершенно разных частях страны - от Дальнего Востока до Прибалтики. Потом путешествия стали частью профессии. Удалось побывать во многих странах и на разных континентах, не добрался пока только до Австралии. Из самых дальних поездок могу вспомнить - Хайнань в Китае и страны Карибского бассейна - Куба, Доминикана, Венесуэлуа.

Но назвать одно место своим главным географическим открытием мне сложно. Каждая страна по-своему интересна: люди, культура, менталитет, кухня, природа... Практически везде находилось что-то, ради чего хотелось бы вернуться. При этом моя натура путешественника заставляет выбирать новое направление, а не повторять уже знакомое.

Есть точка, до которой очень хочется добраться, - остров Пасхи. Для меня это, наверное, один из символов по-настоящему далекого путешествия. Надеюсь, когда станет чуть больше свободного времени, обязательно туда попаду.

Мое главное географическое открытие, наверное, в том, что мир слишком большой и разнообразный, чтобы останавливаться на одной любимой стране. А список мест, которые еще хочется увидеть, у меня пока точно не заканчивается.

Артур МУРАДЯН, вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор компании Space Travel:

- Азорские острова - уникальная закрытая экосистема в Атлантическом океане, между Европой и Америкой. Там проходил чемпионат Европы по ралли, в котором я участвовал. На островах погода в течение дня меняется несколько раз: дождь, солнце, туман, ветер… Раллийная трасса проходила по жерлу потухшего вулкана, она оставила на самые страшные и приятные воспоминания на всю жизнь.

Азорские острова Фото: EAST NEWS.

Я являюсь двукратным вице-чемпионом России по ралли, и во многих местах нашей страны тоже был благодаря соревнованиям: в Карелии, на Урале, Сибири, Дальнем Востоке.

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