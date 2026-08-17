Лайма Вайкуле плюнула в молодых россиян: "Будут жить как животные"

Лайма Вайкуле жалеет молодых россиян Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Лайма Вайкуле высказалась о молодых россиянах. Певица заявила, что их удел - "жить как животные". По ее мнению, сегодня молодые люди в России "несчастны".

Лайма Вайкуле затронула тему будущего молодых россиян. По словам исполнительницы, нынешняя молодежь в России имеет доступ к мировым знаниям и языкам, однако эти возможности для них будут утрачены.

"Они же люди мир, знают языки, мир открыт для них. Но теперь все это будет закрыто. Они будут как животные там жить, как мы жили", - сказала Вайкуле в недавнем интервью, в очередной раз плюнув в Россию.

Также певица призналась, что испытывала чувство стыда из-за своего советского происхождения и намеренно скрывала знание русского языка за границей. А ведь за рубежом она давала концерты исключительно для эмигрантов, говоривших по-русски.

Певица сообщила, что на гастролях старалась не говорит на русском языке Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Благодаря СССР Вайкуле зарабатывала миллионы. "Я приезжала в Америку, и мы сразу переходили на английский, чтобы они не услышали, что мы говорим по-русски, что мы знаем русский, чтобы только не думали, что мы из Совка", - поведала артистка.

Лайма подчеркнула, что никогда не смотрела советские новости и не читала советские газеты, потому что думала, что они "врут". "Я просто была безнадежным антисоветчиком всегда", - заключила Вайкуле.

Стоит отметить, что недавно вокалистка огорошила признанием. Она сообщила, что учит русский язык, который так стремилась забыть. "Русский язык уже не моден, а я его начинаю учить... Я вроде как хорошо говорю, но это не мой родной язык. Есть слова, значения которых я до сих пор не знаю", - признавалась Вайкуле.