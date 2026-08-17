Герой спецоперации «Z» Михаил Симако спас жизнь командиру орудия

Лейтенант Сергей Винтин и Лейтенант Михаил Симако

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне спецперации: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Стояньем города не берут, воюют уменьем, а не числом, от уменья происходит согласие», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Одна минута решает исход баталии, один час — успех кампании, один день — судьбу империи».

ОТБИЛ ВОЗДУШНУЮ АТАКУ ПРОТИВНИКА

Лейтенант Сергей Винтин

Командир взвода лейтенант Сергей Винтин, действуя на одном из тактических направлений проведения специальной военной операции, выполнял боевую задачу по поиску выгодных огневых позиций для размещения самоходной артиллерийской установки САУ «Мста-С».

В ходе выполнения поставленной задачи группа Винтина подверглась атаке БПЛА противника.

Офицер незамедлительно организовал оборону и обеспечил готовность личного состава к отражению воздушного удара.

В ходе боя было уничтожено семь дронов-камикадзе, три из которых поразил лично Винтин.

Благодаря решительным действиям и грамотному командованию лейтенанта Сергея Винтина, группа своевременно выполнила задачу по поддержке наших штурмовых подразделений огнем артиллерии, не допустив потерь среди личного состава.

СПАС ЖИЗНЬ КОМАНДИРУ ОРУДИЯ

Лейтенант Михаил Симако

Командир взвода лейтенант Михаил Симако на одном из тактических направлений проведения специальной военной операции выполнял боевую задачу по доразведке местности с целью занятия более выгодной огневой позиции для миномёта.

В ходе выполнения задачи при пересечении открытой местности, группа Симако попала под артиллерийский обстрел противника и командир орудия, находившийся в тыловом дозоре, получил ранение.

Михаил, оперативно оценив обстановку, отдал указания личному составу и, находясь рядом с раненым, оказал ему первую помощь, после чего оттащил раненого в укрытие для дальнейшей эвакуации.

Группа продолжила выполнение задачи, подготовила позицию, после чего раненый военнослужащий был доставлен в госпиталь для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Благодаря грамотным действиям лейтенанта Михаила Симако, боевая задача была выполнена в срок, а также сохранена жизнь раненному военнослужащему.