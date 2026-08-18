За месяц новороссийские десантники сбили более 30 БПЛА ВСУ дальнего действия

За месяц экипажи FPV-дронов-перехватчиков Новороссийского десантного соединения успешно нейтрализовали более 30 разведывательных и ударных беспилотников противника в воздушном пространстве Запорожской области.

В условиях современного боя, насыщенного различными типами летательных аппаратов, традиционные системы противовоздушной обороны (ПВО) не всегда демонстрируют достаточную эффективность. В распоряжении Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ имеется высокоэффективный инструмент противодействия вражеским БПЛА — расчёты FPV-дронов-перехватчиков. Сегодня эти подразделения стали неотъемлемой частью многоуровневой системы ПВО, перекрывая зоны, недоступные для зенитно-ракетных комплексов.

«Противник активно использует FPV-дроны. Мы получаем информацию, оперативно взлетаем и сразу идём на перехват», — делится опытом оператор FPV-дрона-перехватчика с позывным «Беркут».

Уничтожение вражеских аппаратов ведется двумя проверенными в боях способами: прямым столкновением (тараном) или подрывом боевой части в непосредственной близости от цели.

Эти тактики демонстрирует высокую результативность: всего за месяц расчёты соединения ликвидировали около 30 беспилотников, включая такие модели, как «Лелека», «Домаха» и RAM-2Х.

«Благодаря высокой скорости, маневренности и управлению в реальном времени через видеоканал, оператор способен точно навести FPV-дрон на цель, эффективно противодействуя ее маневрам», - комментируют кадры в Минобороны России.

Десантники действуют в тесной координации с другими подразделениями ПВО. В то время как мобильные огневые группы прикрывают ближние рубежи, а ЗРК — дальние, операторы дронов обеспечивают защиту на малых высотах, в условиях городской застройки и сложного рельефа, где традиционные радары неэффективны.

Для гарантированного поражения цели экипажи применяют тактические приёмы: одновременно запускают по два перехватчика, имитируют ложные манёвры и идут на перехват под управлением оператора разведывательного БПЛА.

За месяц новороссийские десантники сбили более 30 БПЛА ВСУ дальнего действия

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