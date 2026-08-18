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Политика18 августа 2026 2:00

Десантник «Беркут» наловчился ломать хребты украинским «Домахам»видео

За месяц новороссийские десантники сбили более 30 БПЛА ВСУ дальнего действия
Александр БОЙКО
За месяц новороссийские десантники сбили более 30 БПЛА ВСУ дальнего действия

За месяц новороссийские десантники сбили более 30 БПЛА ВСУ дальнего действия

За месяц экипажи FPV-дронов-перехватчиков Новороссийского десантного соединения успешно нейтрализовали более 30 разведывательных и ударных беспилотников противника в воздушном пространстве Запорожской области.

В условиях современного боя, насыщенного различными типами летательных аппаратов, традиционные системы противовоздушной обороны (ПВО) не всегда демонстрируют достаточную эффективность. В распоряжении Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ имеется высокоэффективный инструмент противодействия вражеским БПЛА — расчёты FPV-дронов-перехватчиков. Сегодня эти подразделения стали неотъемлемой частью многоуровневой системы ПВО, перекрывая зоны, недоступные для зенитно-ракетных комплексов.

«Противник активно использует FPV-дроны. Мы получаем информацию, оперативно взлетаем и сразу идём на перехват», — делится опытом оператор FPV-дрона-перехватчика с позывным «Беркут».

Уничтожение вражеских аппаратов ведется двумя проверенными в боях способами: прямым столкновением (тараном) или подрывом боевой части в непосредственной близости от цели.

Эти тактики демонстрирует высокую результативность: всего за месяц расчёты соединения ликвидировали около 30 беспилотников, включая такие модели, как «Лелека», «Домаха» и RAM-2Х.

«Благодаря высокой скорости, маневренности и управлению в реальном времени через видеоканал, оператор способен точно навести FPV-дрон на цель, эффективно противодействуя ее маневрам», - комментируют кадры в Минобороны России.

Десантники действуют в тесной координации с другими подразделениями ПВО. В то время как мобильные огневые группы прикрывают ближние рубежи, а ЗРК — дальние, операторы дронов обеспечивают защиту на малых высотах, в условиях городской застройки и сложного рельефа, где традиционные радары неэффективны.

Для гарантированного поражения цели экипажи применяют тактические приёмы: одновременно запускают по два перехватчика, имитируют ложные манёвры и идут на перехват под управлением оператора разведывательного БПЛА.

За месяц новороссийские десантники сбили более 30 БПЛА ВСУ дальнего действия

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