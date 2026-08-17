«У меня нет денег, я безработный. Живу на доходы Анны»: Седокова опубликовала переписку Тиммы с бывшей женой, требовавшей полмиллиона в месяц на алименты

Бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма покончил с собой в декабре 2024 года. Фото: соцсети.

На днях мама покойного Яниса Тиммы дала интервью, в котором обвинила его бывшую жену Анну Седокову в его смерти. Близкие баскетболиста после его самоубийства подали на Седокову в суд, который тянется до сих пор. По мнению родственников спортсмена, живущих в Латвии, певица обобрала Тимму и присвоила его деньги, которые он должен был оставить сыну Кристиану.

«Я простила бы ей то, что она оставила Яниса без копейки. Он заработал бы еще! Но я никогда в жизни не прощу ей того, что тело сына мне прислали в пластиковом мешке. Она мне все-таки перезвонила после смерти Яниса, обещала: «Я его одену, обую, гроб куплю, не переживайте». А в итоге прислали голого, в мешке из-под мусора. Не прощу ей, что она забрала жизнь моего сына», - рассказала Аусма журналистам.

После того, как подписчики в соцсетях начали поливать певицу грязью, Седокова решила рассказать, как обстояли финансовые дела Яниса на самом деле. По словам певицы, он не вложил ни копейки в недвижимость которую она покупала. Анна уверяет, что брала ипотеку и за все платила сама.

До переезда в Россию Тимма пять лет выступал за греческую команду «Олимпиакос», где всего за сезон получал миллион евро (почти 100 миллионов рублей). Однако в 2019 году спортсмен перешел в российский клуб «Химки». В Москве он встретил Седокову, влюбился и развелся с женой Саной. Он оставил супруге и сыну квартиру в Риге и машину.

Вскоре у «Химок» начались финансовые проблемы, клуб прекратил выплачивать зарплаты спортсменам. Тимма почти год сидел без доходов.

По словам Анны, все это время Янис жил под страшным давлением родственников. Сана требовала с Яниса алименты в размере 5 тысяч евро (около 500 тысяч рублей). Она согласилась уменьшить их размер до 2500 евро (около 240 тысяч рублей), но Тимма не мог платить даже столько. При этом сама Сана никогда не работала и всегда жила только на деньги мужа.

«У меня нет денег, чтобы платить. Я безработный, - писал ей Янис в октябре 2022 года. — Насколько я понимаю, ты не хочешь договариваться, тебе и 2500 евро в месяц мало, мало машины и квартиры. Еще ведь нужно покрывать такую жизнь, чтобы можно было продолжать не работать».

Спортсмен также упрекал жену в том, что она настраивает против него сына и не позволяет ему общаться с ребенком.

«Ты запрещаешь мне связываться с Кристианом, небось уже и малому промыла мозги, что папа его не любит, или как вы там меня называете — папка. Это не шантаж, это реальность. Я больше не могу платить. И это издевательство над ребенком с твоей стороны, когда ты не позволяешь мне с ним связаться и созвониться. Я отправлял миллион сообщений ему, у меня все есть в телефоне», - писал Янис бывшей жене.

Все свое имущество в Латвии Янис оставил первой жене Сане и сыну Кристиану. Фото: соцсети.

В ответ Сана поинтересовалась, на какие деньги баскетболист отправился в Майами (в США Янис надеялся заключить новый контракт), и как арендовал там дом. Бывшая жена спортсмена напомнила, что у него образовался долг по алиментам в размере почти 100 тысяч евро.

««Долг – окей. Но если мне не из чего платить? Что тогда? Мне нужно продать почку, чтобы содержать тебя? Я живу на доходы Анны», - признался тогда Тимма в переписке.

По словам Седоковой, бывшая жена Яниса довольно быстро устроила свою личную жизнь. Весной 2023 года Сана вышла замуж футболиста Марциса Ошса, но все равно требовала от бывшего мужа содержание. Певица заявила, что сын Тиммы еще при его жизни называл папой нового избранника матери, и это сильно ранило спортсмена.

Напомним, Янис Тимма покончил с собой почти два года назад. Баскетболиста обнаружили мертвым в подъезде дома в центре Москвы в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года. Трагедия случилась вскоре после его развода с певицей. В день рождения Седоковой спортсмен не смог дозвониться до нее и решил уйти из жизни.