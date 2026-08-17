Передвигалась на костылях и умерла от передозировки: новые подробности гибели экс-невесты Кличко Хайден Панеттьери, у которой украинец отобрал дочь

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери были вместе девять лет. Фото: EAST NEWS.

О смерти голливудской актрисы Хайден Панеттьери стало известно 17 августа: звезда сериала «Нэшвилл» и фильма ««Крик» ушла из жизни в 36 лет. Хайден скончалась в воскресенье, 16 августа в Гринвилле (штат Южная Каролина). За день до гибели Хайден прилетела в этот город из Лос-Анджелеса вместе с бойфрендом Брайаном Хикерсоном.

Портал People рассказал о последних минутах жизни актрисы. По словам источников, ее смерть не была криминальной. Сотрудники полиции и скорой помощи примчались в дом актрисы в Гринвилле после звонка, поступившего в экстренную службу 911. Полицейские и медики обнаружили там «женщину без признаков жизни». При этом правоохранители говорили о «передозировке» и «остановке сердца». Правда, о какой передозировке шла речь – о наркотиках или о лекарствах – не уточняется.

Журналисты также выяснили, что незадолго до смерти Хайден передвигалась на костылях. Актриса с трудом ходила, опираясь на палки. Панеттьери страдала от серьезной травмы спины – несколько лет назад на съемках она упала с лошади. Хайден говорила, что ее мучают боли от «защемления нерва в пояснице».

В прошлом актрисы было немало демонов. Эффектная блондинка, ставшая любимицей всей Америки еще в подростковом возрасте, страдала от алкоголизма, наркомании и депрессии. Из-за пагубных пристрастий она лишилась опеки над единственной дочерью, которую она родила от украинского боксера Владимира Кличко.

В 2014 году актриса родила дочь Кайю Евдокию. Фото: соцсети.

Это был красивый роман: он – чемпион мира по боксу, темноволосый атлет ростом под два метра. Она – миниатюрная (153 сантиметра) блондинка, звезда сериалов «Нэшвилл» и «Герои». Владимир Кличко и Хайден Панеттьери познакомились на светском мероприятии в 2009 году. Страсть между ними вспыхнула мгновенно, несмотря на то, что Кличко в то время жил в Германии, а Хайден – в Лос-Анджелесе.

В мае 2011 года пара рассталась – из-за того, что поддерживать отношения на расстоянии было слишком тяжело. Но в 2013 году влюбленные снова сошлись и даже объявили о помолвке. И тут выяснилось, что невеста беременна.

Дочь пары появилась на свет 9 января 2014 года. Девочка получила интернациональное имя Кайя Евдокия. Кличко переселился в Лос-Анджелес, и у них начались счастливые родительские будни. Верней, счастливые они были скорее для папы. Молодая мама же впала в жесткую послеродовую депрессию, которую усугубляло пристрастие актрисы к наркотикам и алкоголю.

В 2013 году пара объявила о помолвке, а вскоре выяснилось, что Хайден беременна. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Хайден начала принимать запрещенные препараты в 15 лет. По ее словам, тогда продюсеры давали ей какие-то таблетки, чтобы она не волновалась во время интервью. С годами это переросло в зависимость. К тому же Хайден начала пить – так сильно, что ее госпитализировали с желтухой и признали алкоголичкой. Ее печень разрушалась, нервы были расшатаны, карьера летела под откос. Пока Хайден была в клинике, ее дочкой занималась бабушка – мать Владимира Кличко. Возможно, именно она и подсказала боксеру идею забрать внучку у невестки-наркоманки и увезти ее в Киев.

Все это, разумеется, тщательно скрывалось от широкой публики. Поэтому когда в 2018 году в прессу просочилась информация о том, что четырехлетняя Кайя теперь живет в Киеве с отцом, таблоиды запестрели обложками: «Хайден бросила свою дочь!».

Но все оказалось совсем не так. В 2022 году Хайден рассказала, что Владимир Кличко практически похитил ее дочь и увез на Украину. Актриса поделилась своей историей в ток-шоу Джады Пинкетт-Смит. По словам Хайден, боксер шантажировал бывшую невесту и вынудил ее отказаться от ребенка и передать ему полную опеку над Кайей. Девочка почти не виделась с мамой.

Хайден рассказывала, что Кличко обманом забрал у нее дочь. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Хайден призналась: она понятия не имела, что Кличко решит увезти дочь от нее навсегда. Она была уверена, что боксер свозит Кайю на Украину и вернет ее домой, как обычно.

«Я думала, что Кайя навестит его, как она это делала всегда, она постоянно летала туда-сюда между мной в Нэшвилле и Украиной. Но как только она оказалась там, он сразу сказал: «Я хочу полную опеку над ней». Это стало для меня шоком, - объяснила Хайден. - Это было не мое решение. На самом деле я даже не понимала, что происходит, пока она не оказалась там».

Хайден признавала, что у нее были серьезные проблемы, но при этом говорила, что она никогда бы не причинила вреда своей дочери. Актриса была уверена, что если бы они с Кличко сошлись в суде в США, он не смог бы забрать у нее ребенка.

«В этой стране у меня никогда не забрали бы ребенка, этого бы никогда не произошло», - подчеркивала Хайден.

Чтобы увидеться с дочкой, актриса летала из США в Европу. Это были очень нечастые встречи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

По словам актрисы, с тех пор, как Кличко получил полную опеку, Кайя никогда не возвращалась в США. Чтобы увидеться с дочкой, артистке приходилось летать в Германию, где обосновался боксер.

Звезда сериалов вспомнила один случай, когда Кличко проявил невероятную жестокость по отношению к ней.

«Я помню, как ее отец позвонил мне и сказал: «Кайя ходит и спрашивает других женщин, можно ли ей называть их мамой». У меня перехватило дыхание и остановилось сердце. Он смеялся, он думал, что это смешно, но это было ужасно для меня, - вытирая слезы, рассказывала актриса. - Он считает, что поступает правильно, но я не думаю, что он полностью понимает, что когда дети становятся старше, им особенно нужна мама».