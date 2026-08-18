Более десятка грузовых октокоптеров противника R-18 уничтожили за сутки часовые-перехватчики над Херсонской областью

Подразделения противовоздушной обороны и войск беспилотных систем (БпС) 18-й общевойсковой армии, входящей в группировку войск «Днепр», продолжают успешно отражать активные атаки вражеских беспилотников в Херсонской области.

«Расчеты ударных БПЛА-перехватчиков обеспечивают круглосуточное дежурство, сменяя друг друга в воздухе, что гарантирует непрерывный контроль над воздушным пространством», - комментируют кадры в Минобороны России.

На записи можно увидеть, как одна группа расчетов БПЛА занимается обнаружением украинских беспилотников, а другая часовых-перехватчиков уничтожает их, обеспечивая безопасность российских передовых позиций и гражданских объектов на левобережье Днепра. Получив координаты пролета вражеского БПЛА, операторы перехватчиков выдвигаются в указанный квадрат для его поиска. И при обнаружении тяжелых октокоптеров ВСУ R-18, они немедленно атакуют их, используя таранный удар или направленный взрыв малой мощности.

Работы хватает всем. Командир отделения БПЛА с позывным «Кеша» рассказал о методике своей работы: «По радиоперехватам увидел картинку, где он находится, поднял свой дрон и незамедлительно полетел к нему. Попал по снаряду, и он в небе взорвался. Также у меня есть сбитые дроны коптерного типа, сбивал «Бабы-ёги», где-то в районе трех штук, сбивал «Мавиками» и «Юкой» в качестве FPV-ПВО. У нас есть БпЛА коптерного типа «Рой», есть БПЛА самолётного типа «Молнии», также есть «Оса», есть группы, которые сообщают, где кто летит. Естественно, я готовлю дрон, подключаю батарейку, выставляю его и взлетаю, и ожидаю пролёта вражеского БПЛА».

Благодаря скоординированной работе разведывательных БПЛА и часовых-перехватчиков, за последние сутки было уничтожено более десяти тяжелых грузовых октокоптеров противника R-18.

Более десятка грузовых октокоптеров ВСУ R-18 уничтожили за сутки часовые-перехватчики над Херсонской областью

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