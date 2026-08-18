Фото: Сергей Русанов/ТАСС

Поздно вечером (в 22.17 мск) в понедельник, 17 августа, из пресс-службы Российского чрезвычайного ведомства к нам поступила тревожная информация…

«В Кабардино-Балкарии проводятся поисково- спасательные работы на горе Эльбрус. Группа альпинистов из 8 человек при восхождении не вышла на связь в установленное время».

Маршрут был зарегистрирован.

На место незамедлительно выдвинулись 14 бойцов Эльбрусского высокогорного отряда МЧС.

Спасатели всю ночь обследовали южный склон горы.

И вот утром во вторник, 18 августа, «Комсомольской правде» сообщили: «Спасательная операция на горе Эльбрус завершена успешно».

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С АЛЬПИНИСТАМИ

Группа из 8 человек попала в непогоду и все это время находилась в районе седловины Эльбруса (высота 5300 метров).

«Кроме того, - читаем в оперативной сводке, - прибыв на место, спасатели обнаружили еще одну группу туристов из 6 человек. Они также - из-за непогоды - не могли самостоятельно спуститься».

Спасатели эвакуировали обе группы (всего 14 человек) в безопасное место - на поляну Азау.

«От медицинской и дальнейшей помощи спасенные отказались».

В МЧС рассказали о спасении туристов с Эльбруса

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На поисковые работы привлекались 14 спасателей и 2 единицы спецтехники.

КСТАТИ

МЧС России напоминает!

«Горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей! Рекомендуем быть предельно внимательными на туристических маршрутах».

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