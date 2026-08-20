Словно путеводная звезда, лысиной сияет Джигурда: меняем имидж изветных артистов с помощью нейросети

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Помните, недавно SHAMAN (Ярослав Дронов) сжег свои кожаные штаны? Безжалостно нацепил на ухват и - в русскую печь. И, пожалуй, никогда прежде ритуалы шаманов не имели такого успеха. Огонь-то давно потух, пепел остыл, а пересуды в соцсетях до сих пор тлеют. Общественность дискутирует: хорошо ли артисту без штанов? Ну, в смысле без тех самых - кожаных.

Сам SHAMAN объяснил пламенный акт так: мол, он уже почти 5 лет служит России на своем месте. Плюс скоро ему стукнет 35. Солидный возраст. Большая ответственность.

А сотрудники «Комсомолки» решили примерить новые образы и другим артистам. Применили нейросеть. И вот что получилось.

Пахан эстрады

Больше двух лет прошло со скандальной «голой вечеринки», а до сих пор Филиппу Киркорову припоминают, что «вошел не в ту дверь». Что ж, значит теперь артист будет не прочь одеться потеплее.

Нейросеть Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Объяснили искусственному интеллекту задание, а тот и рад стараться. Наделил Филиппа Бедросовича такой брутальностью, что впору и репертуар менять. Согласитесь, с таким имиджем самое то - исполнять шансон: «Я поднимаю свой бокал... За то, чтоб МУР нас не искал...»

Буквы разные писать, на Мальдивах загорать...

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Анастасия Волочкова - само воплощение эпатажа. А если добавить в ее образ строгости? Каре, например, сделать...

Когда искусственный интеллект преобразил знаменитость, мы в редакции единодушно решили: это же учительница! Строгая и ответственная. Наверное, русский и литературу преподает. Такая если и сделает шпагат, то лишь для того, чтобы указать ногой на портрет Толстого или Пушкина.

Нейросеть Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

За одного бритого двух небритых дают

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Везет же Никите Джигурде: волосы такие, что хоть шампуни рекламируй. Густые, длинные. Без них шоумена уже и не представишь. Хотя почему же... Представишь!

НЕйросеть Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С помощью нейросетей мы побрили эпатажную звезду. А заодно переодели. С новым образом он, пожалуй, похож на бизнес-тренера. Или на конферансье. Рокочущий голос в любой из этих профессий пригодится.

Тенор у кулера

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Помните, песню Николая Баскова? «Натуральный блондин, на всю страну такой один...» В свете нашего эксперимента можно перефразировать: «Настоящий брюнет, ну а почему бы нет?»

Нейросеть Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Если же надеть на тенора свитер, то он превращается в типичного офисного работника. Хочется даже попросить: «Коля... Поменяй, пожалуйста, воду в кулере». А еще появляется в образе что-то бардовское. Так что вместо шарманки артисту хорошо пошла бы гитара.

НА ЗАМЕТКУ

Как поменять свой стиль с помощью ИИ

Думаете, это просто шутка? А вот и нет, любой из нас может попробовать изменить свой имидж при помощи нейросетей. И потом «примерить» новый образ в реальнй жизни.

Что для этого нужно? Возьмите нейронку, которая работает с изображениями, загрузите свое фото, попросите изменить образ. Обратиться можно простыми словами. Но если хотите - вот вам подсказка от «Комсомольской правды».

«Проанализируй мое фото. Сохрани мои черты лица и пропорции тела неизменными (без редактирования внешности). Предложи три варианта моей новой прически и три варианта стиля одежды, которые идеально подойдут под мой тип внешности, возраст и пол. Для каждого варианта дай краткое обоснование (почему идет) и визуализируй результат в виде реалистичного изображения. Варианты должны быть разными: от повседневных до более смелых/вечерних».

Снова молодежь пляшет, рьяная...Вот она любовь, окаянная!

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Надежда Кадышева - феномен нашего времени. Поет хиты двадцатилетней выдержки и пользуется успехом. Не стареют ею песни. Причем на концерты и молодежь идет. А девчонки еще и кокошники надевают, чтобы в них зажигать на танцполе.

Нейросеть Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вот вам, дорогие поклонники, алаверды от знаменитости: певица в молодежному стиле. Подходящий лук, чтобы вести видеоблоги.

Мои кудри - мои скакуны

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Олега Газманова мы решили одеть в стиле диско 80-х. Ну и со стрижкой немного поработали. Колдовали с нейросетью, колдовали, и получился уникальный образ.

Нейросеть Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Или не уникальный? На кого-то похож Олег Михайлович... Пожалуй, есть немного от Валерия Леонтьева и одновременно - от Игоря Корнелюка...

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