Ребята провели в Арктике больше недели. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Оркестр, играющий всеми любимые мотивы, аплодисменты, объятия родных и друзей, букеты цветов - участников Большой Арктической экспедиции-2026 в ночь с 17 на 18 августа по-настоящему торжественно встретили в московском аэропорту Шереметьево. Уставшие, но довольные школьники и учащиеся колледжей вернулись домой с полуострова Таймыр, где неделю исследовали флору и фауну, а также восстанавливали мемориал погибшим полярникам и летчикам на мысе Челюскин.

Путешественников встречали с оркестром. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Родные и друзья приехали встречать путешественников в Шереметьево. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

К встречающим, в первую очередь к родителям юных путешественников, почти сразу обратился знаменитый полярный исследователь, кавалер ордена Мужества Матвей Шпаро, возглавлявший отряд походников:

- Я привез обратно в Москву 14 абсолютно замечательных ребят, каждый из которых совершил большие открытия в Арктике. Они открыли в первую очередь сами себя. Говорят, что Арктика - это место для людей с характером. Честно могу сказать, что у этих ребят характер «арктический». И с таким арктическим характером им предстоит большое пребольшое будущее!

Матвей Шпаро восхитился юными исследователями из Москвы и предрек им большое будущее. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Всем путешественникам подарили цветы. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Слова благодарности мальчишкам и девчонкам сказали и другие их наставники на БАЭ-2026. И, действительно, есть за что: научная программа выполнена в полном объеме.

- Мы видели более 150 видов живых организмов, внесли уже 300 наблюдений в такие проекты, как флора России, млекопитающие России, птицы России. Отобрали более 200 образцов. А теперь полгода, может быть, год предстоит работать, чтобы ребята, действительно, стали соавторами научных работ вместе с научными сотрудниками институтов, которые дали нам задания, - рассказал кандидат биологических наук, директор гимназии Василия Великого, зам руководителя экспедиции по научным вопросам Иван Смирнов.

Родители начинающих полярников благодарили организаторов: столичный Департамент образования и науки, региональное отделение «Движения первых» и общественно экологический проект «Чистая Арктика». Они уверены, что проект будет развиваться и выйдет даже на международный уровень.

Родители юных полярников сказали теплые слова в адрес организаторов экспедиции. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Молодые люди тоже полны впечатлений. Долгожданное возвращение домой радует, но воспоминания от необыкновенного похода останутся на всю жизнь.

- Я очень хотел попасть в Арктику, это в первую очередь. Также надеюсь, что те исследования, которые я проводил, смогут внести свой вклад в научных исследованиях, проектах, междугородних и даже международных, - говорит Александр Киданюк из отряда «Исследователи Арктики», который вместе с командой преодолел более 100 километров от мыса Каменного до мыса Челюскин.

Ребята сделали много открытий во время БАЭ-2026 и помогли с восстановлением мемориала. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Не обошлось и без фото на память. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

А его товарищ Михаил Белайчук и после приезда обратно не планирует отдыхать. И озвучил он не только свои планы на ближайшее время, но и всех участников БАЭ-2026:

- Исследования надо проводить, работы еще непочатый край!

Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Евгений Сазонов ежедневно рассказывал о событиях Большой Арктической экспедиции. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

СКАЗАНО

Итоги экспедиции подвел и мэр Москвы Сергей Собянин:

- 14 москвичей разделились на два отряда — "Исследователи Арктики" и "Хранители истории". Юные исследователи по заданию 11 научных институтов наблюдали за флорой и фауной, отбирали пробы воды и почвы, сохраняли образцы растений. Также им удалось зафиксировать солнечное затмение. А "Хранители истории" поучаствовали в масштабном экологическом проекте "Чистая Арктика", совместно со специалистами запустили научный метеозонд, а также отреставрировали одну и полностью воссоздали две стелы мемориала советским полярникам.

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Репортажи специального корреспондента «Комсомольской правды» Евгения Сазонова с Большой Арктической экспедиции-2026 слушайте на радио «Комсомольская правда» (и на radiokp.ru), читайте в печатной версии «Комсомолки» и на самом популярном сайте Рунета KP.RU.