Депутат Бондаренко опроверг интервью польским СМИ о Крыме

Член КПРФ, депутат Госдумы Николай Бондаренко. Фото: Павел Селезнев/ТАСС

…- Алло, Николай, сразу вопрос такой: Крым чей?

- Крым входит в состав России.

Конечно, однозначно - это часть России.

- Крым наш, короче?

- Да.

- Повторите эту фразу.

- Крым наш, Александр!

- Я почему, собственно, вам звоню? Такая вот информация пришла… «Коммунист Николай Бондаренко дал интервью польским СМИ, его уже активно «разгоняют», все тезисы интервью уже известным тем, кто давно следит за деятельностью Николая Бондаренко: Крым не наш, Москва никогда не победит и т.д.» Как бы вы это все прокомментировали?

- Конечно, это ложь, очередная ложь, очередные провокации. Понятно, чем ближе выборы, тем, видимо, больше этой грязи будет. Прямо отвечая на ваш вопрос, заявляю: это не соответствует действительности. Никаким польским СМИ я интервью не давал, тем более, на такие темы. Чего уж говорить, те, кто следит активно за моей деятельностью, прекрасно знают мою мысль, я ее озвучиваю на всех интервью, на всех подкастах.

Что, ребята, давайте такие сложные вопросы насчет Украины публично обсуждать не будем, потому что - очень суровая ответственность.

А то, что пишут - полнейшее вранье, нацеленное на то, чтобы меня как политика каким-то образом дискредитировать.

Я уж не знаю, на кого рассчитаны, на какие 3 класса образования… Измельчали наши оппоненты, но, тем не менее, это тоже определенный показатель. Значит, не могут ничего найти ни в прошлом, ни в настоящем, значит, действительно хорошая репутация, без пятнышка условно.

Но, тем не менее, понятно, что будут выдумывать еще больше, как им себя еще защитить, будут пытаться обливать нас грязью. Поэтому вранье, конечно, это все.

- То есть вы ни с какими поляками не встречались, не созванивались?

- Ни в какой форме. Не встречался, не переписывался, не созванивался. Это полнейшая глупость.

Я прекрасно понимаю международную обстановку, я все-таки опытный политик, и, конечно, на такие глупости никогда бы не пошел. Если бы даже гипотетически кто-нибудь меня где-нибудь встретил или кто-нибудь дозвонился, то, конечно, я бы ответил отказом, мне это неинтересно. (смеется)

- У вас смех немножко нервный, Николай. Чем это объяснить?

- Ну, потому что, чем ближе день голосования, тем больше жулики всех этих грязных политических технологий… Конечно, это злит, раздражает, это отвлекает. У нас все-таки сейчас активный агитационный процесс, а их деятельность нацелена на то, чтобы нас отвлечь, выбить из этой правильной колеи.

Поэтому это, скорее, смех раздражения.. Ну, и отчасти, наверное, иронии – повезло с оппонентами действительно, наверное. Это все, на что они способны.

- Вы в суд не будете на поляков подавать?

- Слушайте, меня больше интересует, кто это распространяет в самой России? Будем выяснять, кто за этой информацией стоит.

На поляков, наверное, по-хорошему надо было бы, другой вопрос сейчас - как у нас с международными судами. Но ладно, это отдельная тема, посоветуемся с товарищами.

- Спасибо вам огромное. Держитесь, не обращайте внимания и так же иронично относитесь к таким публикациям…

- Спасибо, Александр!