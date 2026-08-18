«Грызут себе лапы и умирают в страшных судорогах»: Что известно о массовой гибели собак после вакцинации в Ярославской области

По словам владельцев животных, собакам становилось плохо после вакцинации. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Владельцы собак сообщают о массовой гибели своих питомцев после вакцинации. По предварительным данным, известно о 100 случаях в одной только Ярославской области. По словам хозяев, после введения вакцины «Мультикан-8» партии № 20, их собаки сгорали на глазах.

Первой о недомогании двух щенков карликового пуделя сообщила жительница Рыбинска Наталья. Она написала пост о проблемах, возникших у ее малышей.

«У нас живут две собаки - мальчик и девочка. Они принесли потомство. И, конечно, щенков мы понесли на вакцинацию. Из четырех выжила одна девочка. Двое погибли, один в клинике, но, скорее всего, спасти его не получится», - рассказала KP.RU владелица собак.

Тревожные симптомы начались на вторые сутки. У щенят появилось слюноотделение, диарея, рвота и судороги. Обращение в ветеринарную клинику не помогло - пудели погибли.

«Третий щенок заболел позже, через неделю после прививки. Но он тоже обречен», - говорит Наталья.

О похожих недомоганиях стали сообщать другие хозяева собак. Гибли в основном щенки - им как раз по возрасту положено ставить вакцину от опасных инфекций.

«Нам пришлось усыпить двухмесячного щенка. Выгрызала заднюю лапу, начала кусаться, покусала сына. Сыну делали прививки от бешенства.. Было очень страшно на нее смотреть. Сделали вакцину 12 августа, а в ночь на 16 усыпили», - признается Надежда из Ярославля.

«Нашему щенку было 2 месяца. Началась рвота, спазмы в течении 18 часов, обезболивание не дало результата. А потом он начал терять координацию, выгибать спину, лежал на боку и дергал лапой, скончался в бессознательном состоянии. Очень больно было за этим наблюдать», - рассказывает Виктория.

И таких рассказов - сотни. Собачники создали чат, в котором собирают всю информацию о погибших животных. Некоторые из них отправили тела питомцев на вскрытие и сделали анализы, чтобы понять, что произошло с собаками.

Компания, которая производит вакцину, уже дала свой комментарий. В ООО «Ветбиохим» считают, что делать выводы о связи вакцины с гибелью собак преждевременно.

«По имеющейся на настоящий момент информации, неофициальные сообщения о подобных случаях поступили из Ярославской области. Эта же серия вакцины применялась и в других регионах Российской Федерации, при этом информации об аналогичных случаях на данный момент не поступало»,— говорится в заявлении ООО «Ветбиохим».

Между тем ярославский «Центр ветеринарии» остановил использование комплексной вакцины для собак «Мультикан-8» после гибели животных. Там же рассказали, что препарат используется постоянно и ранее никаких проблем с ним не было.

«Транспортировка выполнена с соблюдением температурного режима, что подтверждается контрольным чек-листом с оборудования автоматического контроля»,— добавили в «Центре ветеринарии».